"Хорошо висящий любовник": граффити Бэнкси выставили на аукцион вместе с домом

Работы Бэнкси известны во всем мире. Несмотря на это городские власти предполагают, что его картины могут быть закрашены или убраны со стены дома.

Граффити знаменитого британского художника Бэнкси "Well Hung Lover" ("Хорошо висящий любовник") в Бристоле продадут в следующем году на аукционе вместе с домом. Об этом сообщает The Guardian.

На картине из ставни выглядывает полураздетая женщина и мужчина, который ищет любовника. Сам любовник не в поле зрения мужчины — он в нижнем белье свисает с края ставни. Стрит-арт появился на стене клиники сексуального здоровья в 2006 году.

Здание с муралом выставило на продажу агентство Hollis Morgan. Это пятиэтажный памятник архитектуры Георгианской эпохи. Дом расположен недалеко от Бристольского собора и университета Бристоля. Сейчас подвал функционирует как ночной клуб, но его можно переоборудовать под студенческие квартиры или апартаменты.

Отмечается, что городской совет Бристоля не имеет официальной политики в отношении уличного искусства, даже если это Бэнкси.

"Уличное искусство создается не как постоянное произведение искусства, а как форма протеста, которая обычно, но не всегда, создается незаконно и без разрешения владельца здания. Таким образом, жизнь любого изображения как произведения искусства будет развиваться и меняться со временем в зависимости от того, как произведение выдержит, действительно ли впоследствии будет закрашено или удалено", — говорится в сообщении.

Напомним, летом Бэнкси разрисовал стеклянную полицейскую будку в центре Лондона, превратив ее в аквариум с пираньями. Всего тогда в разных точках появилось семь новых работ художника.

Напомним, после деоккупации Киевской области Бэнкси нарисовал граффити на стене одного из домов Гостомеля. В ноябре стало известно, что оно будет храниться в Киево-Печерской лавре.