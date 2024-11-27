"Коханець, що добре висить": графіті Бенксі виставили на аукціон разом з будинком

Роботи Бенксі відомі в усьому світі. Попри це міська влада припускає, що його картини можуть бути зафарбовані або прибрані зі стіни будинку.

Графіті знаменитого британського художника Бенксі "Well Hung Lover" ("Коханець, що добре висить") в Брістолі продадуть наступного року на аукціоні разом з будинком. Про це повідомляє The Guardian.

На картині з віконниці виглядає напівроздягнута жінка та чоловік, який шукає коханця. Сам коханець не у полі зору чоловіка — він у спідній білизні звисає з краю віконниці. Стріт-арт з'явився на стіні клініки сексуального здоров'я у 2006 році.

Будівлю з муралом виставила на продаж агенція Hollis Morgan. Це п’ятиповерхова памʼятка архітектури Георгіанської епохи. Будинок розташований неподалік Бристольського собору та університету Бристоля. Наразі підвал функціонує як нічний клуб, але його можна переобладнати під студентські квартири або квартири.

Зазначається, що міська рада Брістоля не має офіційної політики щодо вуличного мистецтва, навіть якщо це Бенксі.

"Вуличне мистецтво створюється не як постійний витвір мистецтва, а як форма протесту, яка зазвичай, але не завжди, створюється незаконно та без дозволу власника будівлі. Таким чином, життя будь-якого зображення як витвору мистецтва розвиватиметься та змінюватиметься з часом залежно від того, як твір витримає, чи справді згодом буде зафарбовано чи видалено", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, влітку Бенксі розмалював скляну поліцейську будку в центрі Лондона, перетворивши її на акваріум з піраньями. Загалом тоді в різних точках з'явилося сім нових робіт художника.

Нагадаємо, після деокупації Київської області Бенксі намалював графіті на стіні одного з будинків Гостомеля. В листопаді стало відомо, що воно зберігатиметься в Києво-Печерській лаврі.