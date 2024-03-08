Леонардо Ді Капріо таємно колекціонує артефакти із "Зоряних воєн"

Виявилося, що Лео є фанатом фільмів "Зоряні війни" й таємно володіє колекцією фігурок, яка коштує цілий статок.

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Леонардо Ді Капріо володіє безцінною колекцією оригінальних іграшок з культової кінофраншизи "Зоряні війни" і таємно купує їх через Інтернет. Але свого часу він відмовився від ролі в одній із картин. Про це пише The Sun.

Леонардо Ді Капріо володіє безцінною колекцією оригінальних іграшок із "Зоряних воєн". Він використовує псевдонім, щоб робити ставки на рідкісні предмети в Інтернеті, якщо вони з'являються на ринку.

Лео таємно зібрав величезну колекцію фігурок, яка, як кажуть, коштує цілий статок

Його одержимість "Зоряними війнами" виникла після того, як йому дістався рідкісний постер класичного науково-фантастичного фільму 1927 року "Метрополіс", жінка-робот з якого, або "досконала людина майбутнього — людиномашина", надихнув на створення дроїда C-3PO із "Зоряних воєн".

Постер фільму "Метрополіс" Фото: Соцмережi

У 49-річного лауреата премії "Оскар", як передбачається, зберігається близько 80 статуеток 1970-х і 1980-х років.

Вони все ще лежать у своїх коробках і коштують цілий статок, тому він тримає їх під замком.

Джерело повідомило, що Лео — великий фанат "Зоряних воєн".

Кадр із фільму "Зоряні війни" Фото: Кадр из фильма

"Він виріс, дивлячись фільми, і любить колекціонувати все, що пов'язано з оригінальними фільмами. Шанувальники спеціалізованих сайтів були б приголомшені, дізнавшись, що людина, яка пропонує високу ціну за рідкісні предмети на аукціоні, насправді є легендою Голлівуду".

Але, незважаючи на свою пристрасть до франшизи, свого часу Леонардо відмовився від ролі Енакіна Скайвокера в приквелах "Зоряних воєн", бо тоді "не відчував себе готовим до цього занурення".

Нагадаємо, фільм "Метрополіс" був знятий режисером Фріцом Лангом у 1927 році. Картина вважається одним із найбільших німих кінотворів в історії. У 2001 році "Метрополіс" став першим кінофільмом, який був внесений ЮНЕСКО до реєстру програми із захисту всесвітньої документальної спадщини "Пам'ять світу". Сам Фріц Ланг виїхав у 1930-ті рр. до Парижа, а потім і до США, де працював на кінокомпанію Metro-Goldwyn-Mayer.

Раніше стало відомо, що Леонардо Ді Капріо намагався познайомитися з моделлю Playboy Гієке Конінгс. Дівчина назвала актора "занадто старим і дивним".

Хоч Лео ніколи не говорить про своє особисте життя, відомо, що зараз він зустрічається з моделлю Вітторією Черетті.