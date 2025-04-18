Гослінг зіграє у "Зоряних війнах": стало відомо, коли вийде нове кіно

Актор Раян Гослінг, відомий за ролями у фільмах "Драйв", "Той, хто біжить по лезу 2049", "Барбі", зніматиметься у новому фільмі франшизи "Зоряні війни". Стрічка вийде на екрани 28 травня 2027 року.

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Про це повідомляє Variety.

Вже відомо, що новий фільм називатиметься "Зоряні війни: Зоряний винищувач". Режисером буде Шон Леві, який торік прославився чорною комедією за коміксами Marvel "Дедпул і Росомаха".

Інформацію про залучення Гослінга і Леві сьогодні, 18 квітня, офіційно підтвердили президентка компанії Lucasfilm Кетлін Кеннеді та креативний директор Дейв Філоні на тематичному заході у Токіо.

"Сила – це загадкова річ, але, оскільки я тут, то сила, вочевидь, – це фанати. Все, що дає нам надію, – нехай наші фанати будуть з нами", – сказав Раян Гослінг, анонсуючи нову стрічку (так він перефразував культову цитату із "Зоряних воєн" – "Нехай сила буде з тобою").

Зйомки планують розпочати восени цього року. Хто ще, крім Гослінга, зніметься у новому фільмі космічної саги – поки невідомо.

Раніше ми писали, що у червні, під час кінофестивалю у Великій Британії, публіці вперше за 47 років покажуть оригінальну версію "Зоряних війн". Режисер Джордж Лукас був нею незадоволений і "відбракував" стрічку невдовзі після її виходу у 1977 році.

Також ми повідомляли, що знаменитий фанат всесвіту "Зоряних війн", британець Люк Кей, вирішив виставити на аукціон власну колекцію іграшок, костюмів та інших атрибутів, пов’язаних із франшизою.