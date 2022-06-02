Семейное кино. Топ-5 лучших детских фильмов, интересных зрителям любого возраста
Фокус выбрал пять фильмов, которые с удовольствием посмотрят и взрослые, и дети.
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"Королевство полной Луны" / Moonrise Kingdom
США, 2012, трагикомедия
Тема: обретение самостоятельности через любовь
Рейтинг по версии kino-teatr.ua: 8,1/10
В ролях: Брюс Уиллис, Эдвард Нортон, Билл Мюррей
Одна из лучших работ режиссера Уэса Андерсона ("Отель "Гранд-Будапешт") .
1965 год. Пара влюбленных подростков, живущих на острове в Новой Англии, убегает из-под присмотра взрослых. Сэм Шикаски — бойскаут, сирота, от которого отказались приемные родители, из-за своего непростого характера ставший изгоем среди других бойскаутов, и Сьюзи Бишоп — замкнутая двенадцатилетняя неуравновешенная девочка, живущая мечтами о волшебных мирах, мать которой изменяет мужу с местным шерифом.
Андресон использует голливудских звезд в неожиданных амплуа. Брюс Уиллис, не выходя за рамки своего привычного зрителю амплуа полицейского оказывается не крутым, а грустным и душевным копом. Тильда Суинтон предстает перед зрителем в образе демонической сотрудницы соцслужб. Ее средствами работы: электрошок и лоботомия. Примерно, как сестра-палач Рэтчед. Вообще эта картина чем-то напоминает "Полет над гнездом кукушки" – только про детей.
Эдвард Нортон здесь – вожатый бойскаутов, который, кажется, одного возраста с ребятами.
Короче, будет много жестких конфликтов и разборок, но всех нас ждет светлый финал.
Смотрите это кино: будете плакать и смеяться попеременно. Для любителей эстетики здесь тоже все идеально: три цвета в кадре, офигенные ракурсы и т.д. Перед вами – шедевр.
"Сторожевая застава"
Украина, 2017, приключения, фэнтези
Тема: становление героя чрез преодоление собственных комплексов
Рейтинг по версии kino-teatr.ua: 9.2 /10
В ролях: Даниил Каменский, Ева Кошевая, Роман Луцкий
В ленте впервые в Украине создан цифровой монстр — каменный великан половцев. "На него работали, помимо всех украинских графических компаний, еще и половина индийских", — полушутя-полусерьезно заметил режиссер ленты Юрий Ковалев.
По сюжету, подросток Витя страдает боязнью высоты. Его мучит кошмарный сон, как он с родителями слетает на машине с Дарницкого моста прямо в днепровскую пучину. Снято реалистично, и эта катастрофа задала неплохой тон фильму. Витя просыпается, но неприятности продолжают его преследовать.
Когда он в горном походе в лагере попытался перейти по навесному мосту — ему стало дурно, и ровесники засмеяли пацана. С ним остался только верный друг, да и тот вскоре оступился и стал падать в пропасть. Витя попытался спасти товарища, но его затянуло в портал, который образовался прямо в скале — под воздействием солнечного затмения. Наш герой оказался в 1120 году — аккурат во времена Киевской Руси, когда русичи сражались с половцами.
Завизжавший мегафон отвлек половцев уже почти пленивших Алешу Поповича . Богатырь приводит Витю в городок Ремив, который и является сторожевой заставой, защищающей от нападений азиатов. Далее будут сражения с половцами и постоянные попытки Вити открыть портал и вернуться в XXI век…
"Фокстер и Макс"
Украина, 2019, комедия, фэнтези
Тема: взросление и обретение веры в себя
Рейтинг по версии kino-teatr.ua: 9.1 / 10
В ролях: Богдан Козий, Виталия Турчин, Томаш Освецинский
Режиссером картины выступил Анатолий Матешко, автор первого украинского популярного сериала "День рождения Буржуя" (1999 – 2001).
В центре сюжета – 12-летний Макс. В классе он – лузер. Попытки самовыражения у подростка сводятся в основном к тайному увлечению граффити.
А в это время сотрудники некой секретной лаборатории противостоят преступникам, и потерянный в ходе погони баллончик с нанокраской случайно попадает в руки именно Максу. Мальчик рисует на стене собаку, которая "оживает", становясь нанороботом, а затем – и его лучшим другом. А заодно и "пропуском" в новую жизнь, полную суперспособностей, приключений и испытаний. Преступники пытаются заполучить волшебного пса и, наконец, им это удается, так что герою приходится проявлять уже свои собственные волевые качества.
Сбудется в фильме мечта любого кавалера – Макс со своей девочкой проедется лихо на крутой красной тачке!
Из плюсов, помимо спецэффектов, стоит отметить сюжетную идею, по которой микронаноботы следуют за воображением хозяина, пытаясь воплощать его самые смелые мечты.
Есть и неплохие словесные находки: "Фрактальных снов вам", "Что вы закрутили, ботовы дети!", "Я вас на молекулы разнесу" и т. д. Хорош и саундтрек – современная украинская музыка в исполнении ТНМК и Монатика.
"Затура: космическое приключение" / Zathura
США, 2005, фэнтези
Тема: умение жертвовать собой ради любви
Рейтинг по версии kino-teatr.ua: 10 / 10
В ролях: Джош Хатчерсон, Дэкс Шепард, Дерек Мирс
Отец детей уходит на работу, поручая заботе о братьях своей старшей дочери Лизе. Шшестилетний Дэнни и десятилетний Уолтер обычно развлекаются тем, что дразня и подкалывая друг друга, доводят дело до ссоры, а в ином случае они просто изнывают от скуки.
Однажды, когда назревает драка и Уолтер уже начинает гоняться за Дэнни, тот прячется в кухонный лифт, а Уолтер, из вредности, опускает его в темный, жуткий и пугающе мрачный подвал. Там братья находят старую настольную игру под названием "Затура". Дэнни не удается уговорить брата поиграть вместе с ним, и он начинает играть один. Впрочем, едва сделав первый ход, Дэнни начинает подозревать, что это не простая игра. Его фишка-"космический корабль" начинает двигаться сама по себе, а когда попадает в открытый космос, перед Дэнни выскакивает карточка-предупреждение: "Метеоритный дождь. Маневрируйте…". На дом снаружи обрушивается град метеоритов.
Автор повести "Джуманджи" Крис Ван Оллсбург написал потом вещь не хуже "Затура", последняя даже больше затягивает. Экранизированы обе.
"Трубач"
США, 2014, комедия, мюзикл
Тема: борьба таланта с бездарностью
Рейтинг по версии kino-teatr.ua: 10 / 10
В ролях: Алексей Горбунов, Нонна Гришаева, Владимир Горянский, Римма Зюбина
Фильм рассказывает о 13-летнем подростке Коле Шевченко, который играет на трубе в детском эстрадно-духовом оркестре "Березиль". Написав песню "Бродяга", он жаждет победить с ней в музыкальном конкурсе и тем самым завоевать сердце одноклассницы Лизы. Но кругом – интриги врагов…
Музыка к фильму специально написана всемирно известной группой Gogol Bordello. Актер Владимир Горянский в этом фильме сыграл некоего Гамкало Степана — лысого интригана, одетого во френч и похожего на сталиниста. Одна из лучших отрицательных ролей мастера.
Хотим заметить, что послезавтра, 3 июня, начнется украинский фестиваль Чилдрен Кинофест-2022, где состоятся бесплатные онлайн-показы новых детских фильмов разных стран на территории Украины и Польши: с 3 по 12 июня 2022 года. Как их посмотреть – все есть на сайте.Важно