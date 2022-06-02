Семейное кино. Топ-5 лучших детских фильмов, интересных зрителям любого возраста

Фокус выбрал пять фильмов, которые с удовольствием посмотрят и взрослые, и дети.

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"Королевство полной Луны" / Moonrise Kingdom

США, 2012, трагикомедия

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Тема: обретение самостоятельности через любовь

Рейтинг по версии kino-teatr.ua: 8,1/10

В ролях: Брюс Уиллис, Эдвард Нортон, Билл Мюррей

Одна из лучших работ режиссера Уэса Андерсона ("Отель "Гранд-Будапешт") .

1965 год. Пара влюбленных подростков, живущих на острове в Новой Англии, убегает из-под присмотра взрослых. Сэм Шикаски — бойскаут, сирота, от которого отказались приемные родители, из-за своего непростого характера ставший изгоем среди других бойскаутов, и Сьюзи Бишоп — замкнутая двенадцатилетняя неуравновешенная девочка, живущая мечтами о волшебных мирах, мать которой изменяет мужу с местным шерифом.

[ + – ] Кадр из фильма "Королевство полной Луны"/ Moonrise Kingdom Фото: Кадр из фильма

Андресон использует голливудских звезд в неожиданных амплуа. Брюс Уиллис, не выходя за рамки своего привычного зрителю амплуа полицейского оказывается не крутым, а грустным и душевным копом. Тильда Суинтон предстает перед зрителем в образе демонической сотрудницы соцслужб. Ее средствами работы: электрошок и лоботомия. Примерно, как сестра-палач Рэтчед. Вообще эта картина чем-то напоминает "Полет над гнездом кукушки" – только про детей.

Эдвард Нортон здесь – вожатый бойскаутов, который, кажется, одного возраста с ребятами.

Короче, будет много жестких конфликтов и разборок, но всех нас ждет светлый финал.

Смотрите это кино: будете плакать и смеяться попеременно. Для любителей эстетики здесь тоже все идеально: три цвета в кадре, офигенные ракурсы и т.д. Перед вами – шедевр.

[ + – ] Трейлер фильма "Королевство полной Луны"

"Сторожевая застава"

Украина, 2017, приключения, фэнтези

Тема: становление героя чрез преодоление собственных комплексов

Рейтинг по версии kino-teatr.ua: 9.2 /10

В ролях: Даниил Каменский, Ева Кошевая, Роман Луцкий

В ленте впервые в Украине создан цифровой монстр — каменный великан половцев. "На него работали, помимо всех украинских графических компаний, еще и половина индийских", — полушутя-полусерьезно заметил режиссер ленты Юрий Ковалев.

По сюжету, подросток Витя страдает боязнью высоты. Его мучит кошмарный сон, как он с родителями слетает на машине с Дарницкого моста прямо в днепровскую пучину. Снято реалистично, и эта катастрофа задала неплохой тон фильму. Витя просыпается, но неприятности продолжают его преследовать.

[ + – ] Кадр из фильма "Сторожевая застава" Фото: Кадр из фильма

Когда он в горном походе в лагере попытался перейти по навесному мосту — ему стало дурно, и ровесники засмеяли пацана. С ним остался только верный друг, да и тот вскоре оступился и стал падать в пропасть. Витя попытался спасти товарища, но его затянуло в портал, который образовался прямо в скале — под воздействием солнечного затмения. Наш герой оказался в 1120 году — аккурат во времена Киевской Руси, когда русичи сражались с половцами.

Завизжавший мегафон отвлек половцев уже почти пленивших Алешу Поповича . Богатырь приводит Витю в городок Ремив, который и является сторожевой заставой, защищающей от нападений азиатов. Далее будут сражения с половцами и постоянные попытки Вити открыть портал и вернуться в XXI век…

[ + – ] Трейлер к фильму "Сторожевая застава"

"Фокстер и Макс"

Украина, 2019, комедия, фэнтези

Тема: взросление и обретение веры в себя

Рейтинг по версии kino-teatr.ua: 9.1 / 10

В ролях: Богдан Козий, Виталия Турчин, Томаш Освецинский

Режиссером картины выступил Анатолий Матешко, автор первого украинского популярного сериала "День рождения Буржуя" (1999 – 2001).

В центре сюжета – 12-летний Макс. В классе он – лузер. Попытки самовыражения у подростка сводятся в основном к тайному увлечению граффити.

А в это время сотрудники некой секретной лаборатории противостоят преступникам, и потерянный в ходе погони баллончик с нанокраской случайно попадает в руки именно Максу. Мальчик рисует на стене собаку, которая "оживает", становясь нанороботом, а затем – и его лучшим другом. А заодно и "пропуском" в новую жизнь, полную суперспособностей, приключений и испытаний. Преступники пытаются заполучить волшебного пса и, наконец, им это удается, так что герою приходится проявлять уже свои собственные волевые качества.

Сбудется в фильме мечта любого кавалера – Макс со своей девочкой проедется лихо на крутой красной тачке!

[ + – ] Кадр из фильма "Фокстер и Макс" Фото: Кадр из фильма

Из плюсов, помимо спецэффектов, стоит отметить сюжетную идею, по которой микронаноботы следуют за воображением хозяина, пытаясь воплощать его самые смелые мечты.

Есть и неплохие словесные находки: "Фрактальных снов вам", "Что вы закрутили, ботовы дети!", "Я вас на молекулы разнесу" и т. д. Хорош и саундтрек – современная украинская музыка в исполнении ТНМК и Монатика.

[ + – ] Трейлер к фильму "Фокстер и Макс"

"Затура: космическое приключение" / Zathura

США, 2005, фэнтези

Тема: умение жертвовать собой ради любви

Рейтинг по версии kino-teatr.ua: 10 / 10

В ролях: Джош Хатчерсон, Дэкс Шепард, Дерек Мирс

Отец детей уходит на работу, поручая заботе о братьях своей старшей дочери Лизе. Шшестилетний Дэнни и десятилетний Уолтер обычно развлекаются тем, что дразня и подкалывая друг друга, доводят дело до ссоры, а в ином случае они просто изнывают от скуки.

Однажды, когда назревает драка и Уолтер уже начинает гоняться за Дэнни, тот прячется в кухонный лифт, а Уолтер, из вредности, опускает его в темный, жуткий и пугающе мрачный подвал. Там братья находят старую настольную игру под названием "Затура". Дэнни не удается уговорить брата поиграть вместе с ним, и он начинает играть один. Впрочем, едва сделав первый ход, Дэнни начинает подозревать, что это не простая игра. Его фишка-"космический корабль" начинает двигаться сама по себе, а когда попадает в открытый космос, перед Дэнни выскакивает карточка-предупреждение: "Метеоритный дождь. Маневрируйте…". На дом снаружи обрушивается град метеоритов.

[ + – ] Кадр из фильма "Затура: космическое приключение" Фото: Кадр из фильма

Автор повести "Джуманджи" Крис Ван Оллсбург написал потом вещь не хуже "Затура", последняя даже больше затягивает. Экранизированы обе.

[ + – ] Трейлер фильма "Затура"

"Трубач"

США, 2014, комедия, мюзикл

Тема: борьба таланта с бездарностью

Рейтинг по версии kino-teatr.ua: 10 / 10

В ролях: Алексей Горбунов, Нонна Гришаева, Владимир Горянский, Римма Зюбина

Фильм рассказывает о 13-летнем подростке Коле Шевченко, который играет на трубе в детском эстрадно-духовом оркестре "Березиль". Написав песню "Бродяга", он жаждет победить с ней в музыкальном конкурсе и тем самым завоевать сердце одноклассницы Лизы. Но кругом – интриги врагов…

[ + – ] Кадр из фильма "Трубач" Фото: Кадр из фильма

Музыка к фильму специально написана всемирно известной группой Gogol Bordello. Актер Владимир Горянский в этом фильме сыграл некоего Гамкало Степана — лысого интригана, одетого во френч и похожего на сталиниста. Одна из лучших отрицательных ролей мастера.

[ + – ] Трейлер фильма "Трубач"

Хотим заметить, что послезавтра, 3 июня, начнется украинский фестиваль Чилдрен Кинофест-2022, где состоятся бесплатные онлайн-показы новых детских фильмов разных стран на территории Украины и Польши: с 3 по 12 июня 2022 года. Как их посмотреть – все есть на сайте.

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