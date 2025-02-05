"Мир Юрского периода: Возрождение": звездный актерский состав и еще больше экшена (трейлер)

В прокат "Мир Юрского периода: Возрождение" выйдет менее чем через полгода. Главную роль в фильме сыграла Скарлетт Йоханссон.

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Кинокомпания Universal Pictures представила первый трейлер нового фильма во вселенной "Парка Юрского периода" — "Мир Юрского периода: Возрождение" (Jurassic World Rebirth). Это будет шестая лента франшизы, которая началась еще в 1993 году с легендарного "Парка Юрского периода" режиссера Стивена Спилберга.

В новой части главные роли исполняют Скарлетт Йоханссон, Магершала Али, Джонатан Бейли, а также Руперт Френд, Мануэль Гарсия-Рульфо, Луна Блейз, Дэвид Яконо и Эд Скрейн.

"Мир Юрского периода: Возрождение": сюжет

События разворачиваются через пять лет после фильма "Мир Юрского периода: Доминион" (2022). Динозавры оказались неспособными приспособиться к условиям современной Земли и теперь выживают только в отдельных тропических регионах. По сюжету тайная оперативница Зора Беннетт вместе с палеонтологом Генри Лумисом и руководителем миссии Дунканом Кинкейдом отправляются на секретное задание — им нужно найти трех крупнейших динозавров в тропиках, чтобы получить их ДНК, которая содержит ключ к прорывному медицинскому открытию.

Во время миссии команда сталкивается с семьей гражданских, катер которых потерпел крушение. Вместе они оказываются на затерянном острове, где когда-то располагалась лаборатория "Парка Юрского периода". Там они находят мутировавших динозавров, десятилетиями развивавшихся без контроля человека.

Кто работал над фильмом

Режиссером ленты стал Гарет Эдвардс, известный фильмами "Годзилла" (2014), "Изгой-один: Звездные войны" (2016). Сценарий написал Дэвид Кепп, который работал над первыми двумя фильмами серии — "Парк Юрского периода" (1993) и "Затерянный мир" (1997).

Съемки фильма проходили в Таиланде, на Мальте и в Великобритании с июня по сентябрь 2024 года.

"Мир Юрского периода: Возрождение" выйдет в мировой прокат 2 июля 2025 года.

Напомним, Netflix назвал дату премьеры третьего и финального сезона сериала "Игра в кальмара".

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