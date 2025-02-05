"Світ Юрського періоду: Відродження": зірковий акторський склад і ще більше екшену (трейлер)

У прокат "Світ Юрського періоду: Відродження" вийде менш як за пів року. Головну роль у фільмі зіграла Скарлетт Йоганссон.

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Кінокомпанія Universal Pictures представила перший трейлер нового фільму у всесвіті "Парку Юрського періоду" — "Світ Юрського періоду: Відродження" (Jurassic World Rebirth). Це буде шоста стрічка франшизи, яка почалася ще у 1993 році з легендарного "Парку Юрського періоду" режисера Стівена Спілберга.

У новій частині головні ролі виконують Скарлетт Йоганссон, Магершала Алі, Джонатан Бейлі, а також Руперт Френд, Мануель Гарсія-Рульфо, Луна Блейз, Девід Яконо та Ед Скрейн.

"Світ Юрського періоду: Відродження": сюжет

Події розгортаються через п’ять років після фільму "Світ Юрського періоду: Домініон" (2022). Динозаври виявилися неспроможними пристосуватися до умов сучасної Землі й тепер виживають лише в окремих тропічних регіонах. За сюжетом таємна оперативниця Зора Беннетт разом із палеонтологом Генрі Лумісом і керівником місії Дунканом Кінкейдом вирушають на секретне завдання — їм потрібно знайти трьох найбільших динозаврів у тропіках, щоб отримати їхню ДНК, яка містить ключ до проривного медичного відкриття.

Під час місії команда стикається з родиною цивільних, катер яких зазнав аварії. Разом вони опиняються на загубленому острові, де колись розташовувалася лабораторія "Парку Юрського періоду". Там вони знаходять мутованих динозаврів, що десятиліттями розвивалися без контролю людини.

Хто працював над фільмом

Режисером стрічки став Ґарет Едвардс, відомий фільмами "Ґодзілла" (2014), "Ізгой-один: Зоряні війни" (2016). Сценарій написав Девід Кепп, який працював над першими двома фільмами серії — "Парк Юрського періоду" (1993) і "Загублений світ" (1997).

Зйомки фільму проходили у Таїланді, на Мальті та у Великій Британії з червня по вересень 2024 року.

"Світ Юрського періоду: Відродження" вийде у світовий прокат 2 липня 2025 року.

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