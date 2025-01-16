Короткометражка про Україну опинилася серед номінантів на престижну нагороду BAFTA (трейлер)

Стрічка "Камінь, ножиці, папір", яка заснована на реальних подіях і розповідає про війну в Україні, отримала номінацію у категорії "Найкращий британський короткометражний фільм".

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15 січня на офіційному сайті BAFTA опублікували повний список номінантів на кінопремію. 20-хвилинний фільм британського режисера німецького походження Франца Бума описує події на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Сама церемонія нагородження BAFTA відбудеться 16 лютого.

Фільм розповідає історію 18-річного юнака Івана, батько якого працює хірургом та вже з перших днів повномасштабної війни стає на допомогу постраждалим. Чоловік оперує і військових, і цивільних у прихованому бункері, проте з часом російські солдати дізнаються про сховище і прагнуть знищити його. Юному Івану не залишається нічого іншого, окрім як взяти до рук зброю та долучитися до українських захисників на полі бою, аби врятувати своїх рідних та поранених у батьківському бункері.

Світова прем’єра короткометражки відбулася раніше, у 2024 році, на фестивалі Show Me Shorts. Фільм також проходив у межах відбіркового конкурсу на здобуття кваліфікації на "Оскар".

Зауважимо, що премія BAFTA, на яку номінували українську стрічку цьогоріч, вважається найвищою у Сполученому Королівстві. Це британський відповідник "Оскара", якому BAFTA зазвичай передує в обранні кращих світових кінострічок. У травні 2024 року серед зірок, що отримали відзнаку, була українська співачка Юлія Саніна, яка була номінанткою у категорії найкращих телевізійних проєктів Великої Британії.

Варто зазначити, що особливу увагу критиків привернула гра відомого українського актора Олександра Рудинського, який зіграв роль Івана.

"Акторська гра Олександра Рудинського у ролі Івана — це справжня знахідка для глядачів. Його паніка і тривога відчутні, так само як і його героїзм. Впоратися з такою роллю і виконати її на таких високих ставках — це похвально і гідно нагороди", — йдеться у рецензії UK Film Review.

Зазначимо, що актор вперше на великому екрані з’явився у стрічці "11 дітей з Моршина" у 2019 році. Та українським глядачам Олександр найбільше запам’ятався за роллю Ніка Маслова у популярному телесеріалі "Перші ластівки", прем’єра якого також відбулася у 2019 році.

Нагадаємо, у минулому році вийшли два іноземних серіали, де Рудинський з’являється у кількох епізодах: "Декамерон" та "Агентство". Про те, що український актор грав роль у шпигунському серіалі "Агентство" легендарного Джорджа Клуні, стало відомо ще у грудні 2024 року.