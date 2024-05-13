У прикрасах та сукні українських брендів: Юлія Саніна отримала престижну премію BAFTA (відео)

За словами Юлії Савіної, отримана нагорода — красивий фінальний акорд Євробачення 2023. Для святкового вечора співачка обрала стильний і ніжний образ.

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Українська співачка, автор пісень, фронтвумен гурту "The Hardkiss" Юлія Савіна 12 травня в шикарному наряді вийшла на червону доріжку церемонії премії BAFTA 2024, яка відбулася у Лондоні. Відповідне відео було опубліковано на офіційному youtube-каналі BAFTA.

Захід був присвячений нагородженню найкращих телевізійних проєктів Великої Британії. Пісенний конкурс "Євробачення-2023", яке після перемоги гурту Kalush Orchestra не змогло відбутися в Україні через війну й естафета перейшла до Англії, отримав премію в номінації "Найкраще шоу в прямому ефірі". Разом із британською акторкою та співачкою Ганною Веддінгем і британською командою BBC цю нагороду в Лондоні вчора отримала Юлія Саніна.

Юлія Саніна і Ганна Веддінгем Фото: Getty Images

Зліва направо: Ніккі Парсонс, Джулія Саніна та Сьюзі Лемб, переможці премії Live Event Coverage Award Фото: Getty Images

Для урочистого вечора співачка вибрала ніжне плаття у біло-рожевих тонах з рюшами по всій довжині і довгими прозорими рукавами від українського бренду Valery Kovalska. До свого образу виконавиця додала білі босоніжки від бренду Kachorovska з тонкими пряжками на високих каблуках. Також вразили прикраси від українського ювілірного дому SOVA, які були на Саніній. Сережки з діамантами з колекції The Diamond lines вигідно підкреслили стильний образ артистки. Юлія для святкового виходу зробила гарну зачіску, а на обличчя нанесла легкий макіяж, підкресливши очі тінями коричневого віддтінку.

"Мої вітання усім, хто створював Євробачення 2023! Минув рік, а ми продовжуємо з теплом згадувати, як дві країни і дві культури створили історію на сцені у Ліверпулі разом. І ця нагорода — красивий фінальний акорд Євробачення 2023", — написала Юлія Саніна на своїй сторінці в Instagram, коментуючи вручення нагороди.

Нагадаємо, 13 травня стало відомо, що пісня "Teresa & Maria" увійшла до світового чарту iTunes Worldwide. Аlyona alyona та Jerry Heil зайняли 3 сходинку у фіналі Євробачення 2024.