В украшениях и платье украинских брендов: Юлия Санина получила престижную премию BAFTA (видео)

По словам Юлии Савиной, полученная награда — красивый финальный аккорд Евровидения 2023. Для праздничного вечера певица выбрала стильный и нежный образ.

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Украинская певица, автор песен, фронтвумен группы "The Hardkiss" Юлия Савина 12 мая в шикарном наряде вышла на красную дорожку церемонии премии BAFTA 2024, которая состоялась в Лондоне. Соответствующее видео было опубликовано на официальном youtube-канале BAFTA.

Мероприятие было посвящено награждению лучших телевизионных проектов Великобритании. Песенный конкурс "Евровидение-2023", который после победы группы Kalush Orchestra не смог состояться в Украине из-за войны и эстафета перешла к Англии, получил премию в номинации "Лучшее шоу в прямом эфире". Вместе с британской актрисой и певицей Анной Веддингем и британской командой BBC эту награду в Лондоне вчера получила Юлия Санина.

Юлия Санина и Анна Веддингем Фото: Getty Images

Слева направо: Никки Парсонс, Джулия Санина и Сьюзи Лэмб, победители премии Live Event Coverage Award Фото: Getty Images

Для торжественного вечера певица выбрала нежное платье в бело-розовых тонах с рюшами по всей длине и длинными прозрачными рукавами от украинского бренда Valery Kovalska. К своему образу исполнительница добавила белые босоножки от бренда Kachorovska с тонкими пряжками на высоких каблуках. Также поразили украшения от украинского ювелирного дома SOVA, которые были на Саниной. Серьги с бриллиантами из коллекции The Diamond lines выгодно подчеркнули стильный образ артистки. Юлия для праздничного выхода сделала красивую прическу, а на лицо нанесла легкий макияж, подчеркнув глаза тенями коричневого оттенка.

"Мои поздравления всем, кто создавал Евровидение 2023! Прошел год, а мы продолжаем с теплом вспоминать, как две страны и две культуры создали историю на сцене в Ливерпуле вместе. И эта награда — красивый финальный аккорд Евровидения 2023", — написала Юлия Санина на своей странице в Instagram, комментируя вручение награды.

Напомним, 13 мая стало известно, что песня "Teresa & Maria" вошла в мировой чарт iTunes Worldwide. АІуопа alyona и Jerry Heil заняли 3 место в финале Евровидения 2024.