"Teresa & Maria" вошла в мировой чарт iTunes Worldwide

alyona alyona и Jerry Heil заняли 3 место в финале Евровидения 2024. Таким образом украинские представительницы разрушили один из самых больших стереотипов песенного конкурса — попали в тройку лучших несмотря на то, что выступали под 2 номером.

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Песня alyona alyona и Jerry Heil, которую они представили на Евровидении 2024 вошла в мировой чарт iTunes Worldwide. Соответствующая информация появилась на официальной странице Worldwide iTunes Song Chart.

В частности, в этом году дуэт alyona alyona и Jerry Heil с песней "Teresa & Maria" длительное время держатся в топ-3 песен в чарте украинского Топ-100 в iTunes. Однако, уже после результатов финала Евровидения 2024, который состоялся 11 мая, песня украинских представительниц "ворвалась" в топ-200 мира, где сразу заняла 23 место.

Стоит отметить, что в этом году украинские представительницы на Евровидении 2024 разрушили самый большой стереотип песенного конкурса и установили рекорд Евровидения 2024.

Речь идет о порядковом выступлении дуэта на песенном конкурсе. В частности, по решению продюсеров, alyona alyona и Jerry Heil выступали под 2 номером, что за кулуарами песенного конкурса называют "пятном смерти".

Кроме этого, по данным статистики Евровидения, в течение 15 лет, все представители, которые выступали под порядковым номером 2, занимали ступеньку ниже 15 места. Лишь однажды было исключение, когда в 2011 году Босния и Герцоговина выступая под 2 номером заняла 6 место.

Таким образом украинские представительницы на Евровидении 2024 впервые разрушили стереотип песенного конкурса и заняли одно из призовых мест — 3 место.

Напомним, ранее мы писали, победитель "Евровидения 2024" Nemo разбил свой приз. Кроме этого, Фокус писал, победа Швейцарии на Евровидении 2024: что известно о небинарном певце Nemo.