Победитель "Евровидения 2024" Nemo разбил свой приз (видео)

Небинарный певец из Швейцарии так бурно праздновал победу, что расколол хрустальный микрофон. Это случилось во время повторного выступления.

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Небинарный певец Nemo, который одержал победу на "Евровидении 2024" в Мальмо, разбил свой приз практически сразу после того, как получил его из рук певицы Лорин.

Традиционно победитель "Евровидения" выступает со своим номером после того, как его огласят победителем. Nemo по результатам голосования жюри и зрительского голосования получил 591 балл.

Он поднялся на сцену, получил приз из рук победительницы прошлого года Лорин и начал петь песню "The Code", принесшую ему победу. Приз – хрустальный микрофон – он поставил в углу сцены, а в финале опустился на колени и хорошенько стукнул призом о сцену, расколов его на две части.

Nemo разбил приз, не успев его получить

Впрочем, это его не смутило. Уцелевший микрофон он забрал с собой, оставив отбитую ножку валяться на сцене.

Напомним, второе место на "Евровидении 2024" занял певец Baby Lasagna из Хорватии. На третьем месте оказались представительницы Украины alyona alyona & Jerry Heil, которые выступали с композицией "Teresa & Maria".

На четвертом месте оказалась Франция, а Эден Голан из Израиля — на пятом месте, не смотря на пропалестинские протесты. Интересно, но представитель Великобритании Олли Александр с песней "Dizzy" от жюри получил 46 баллов, а от зрителей ноль баллов и занял 18 место.

На последнем месте с 16 баллами оказались представители Норвегии.

Напомним, Фокус вел текстовую трансляцию "Евровидения 2024", где собрал все самое интересное.