Евровидение 2024: гранд-финал песенного конкурса (текстовая трансляция)

После двух полуфиналов в Гранд-финал конкурса "Евровидение-2024" вышли 20 стран. Самым вероятным претендентом на победу является хорват Беби Лазанья с треком Rim Tim Tagi Dim, а представительницам Украины пророчат место в 10-ке лучших.

В шведском Мальме начинается гранд-финал "Евровидения 2024", в котором выступят 26 участников. Jerry Heil и alyona alyona, которые представляют Украину с песней Teresa & Maria, выйдут на сцену вторыми. Фокус начинает тестовую онлайн-трансляцию конкурса и расскажет о самых интересных моментах шоу.

02:08 Во время повторного выступления счастливый победитель случайно разбил свою награду.

Nemo случайно разбил хрустальный микрофон – главную награду "Евровидения 2024"

01:52 Победитель конкурса повторил свой зажигательный номер. На сцене Nemo выступал в красной накидке, похожей на меховое пальто, и атласной юбке.

Победитель Евровидения-2024 Nemo из Швейцарии

01:50 Loreen вручила награду победителю, а тот не смог сдержать эмоций.

Loreen, победившая в прошлом году, вручила швейцарцу заветную награду

01:46. Победителем Евровидения 2024 становится Швейцария.

Певец Nemo из Швейцарии везет домой награду

Украина заняла третье место, получив от зрителей 307 баллов!

По результатам голосования Украина заняла третье место

01:41. Украина пока на втором месте с 475 баллами.

01:39 Израиль получил 323 балла от зрителей.

Израиль на короткое время вырвался вперед

01:32 В лидерах после голосования профессионального жюри из разных стран – Швейцария.



01:27 Польша поставила 12 баллов Швейцарии.

Польша отдала 12 баллов Швейцарии

01:25 Бельгия своими 12 баллами поддержала Францию. Так же поступила Исландия.

01:13 Молдова отдала 12 баллов Украине!

Молдова поставила Украине наивысший балл

01:12 Наивысшие12 баллов Армения и Словения отдали Франции.

01:06 Свои 12 баллов Швейцарии отдали Хорватия, Албания, Азербайджан, Сан-Марино, Дания, Люксембург, Испания, Норвегия, Грузия, Греция, Эстония, Нидерланды, Австрия, Италия, Финляндия, Португалия, Латвия, Ирландия, Швеция.

01:05 Чехия отдала Украине 12 баллов!

00:55 На видеосвязи с концертным залом появилась беременная певица Джамала, которая заявила, що гордится Украиной, и отдала 12 баллов от нашей страны Швейцарии.

Джамала от имени украинского жюри отдала 12 баллов Швейцарии

00:52 Голосование завершено!

00:50 В конкурсе "Евровидение 2024" участвовали 25 стран, из которых 20 участников были отобраны в полуфиналах 7 и 9 мая.

Страны, которые участвуют в гранд-финале

00:40 На сцене – победительница прошлогоднего "Евровидения", шведская певица Loreen, с песней Forever. В доспехах на голое тело она демонстрирует настоящие акробатические трюки на конструкции, отдаленно похожей на стул.

00:39 В ожидании результатов голосования аlena аlena заявила, что они готовы к любым результатам. Их главная цель – мир в Украине и возвращеные защитников "Азовстали", которые до сих пор в плену.

00:34 Представительница Португалии во время выступления негласно стала на сторону Палестины в израильско-палестинской войне. Свое выступление она закончила словами "Мир восторжествует", а на руках (маникюр) у нее была палестинская куфия.

00:28 На сцене появилась голограмма культовой группы АВВА, которые обратились к участникам Евровидения, а затем исполнили свою легендарную песню Waterloo, которая принесла им победу в конкурсе 6 апреля 1974 года. На сцену вышли Кончита Вурст и другие победительницы "Евровидения" разных годов, которые спели вместе с АВВА.

00:26 Голосование продолжается, а букмекеры вернули Украину на 6 место. Тройка фаворитов не изменилась: Хорватия, Израиль и Швейцария.

00:17 Последней выступила представительница Австрии – певица Kaleen с песней We Will Rave, заворожив зрителей зажигательными танцами и несложным мотивом. Впереди – выступления гостей и объявление победителя.

00:06. Пронзительную песню о любви Mon Amour исполнил представитель Франции Slimane. Он буквально зачаровал зал своим сильным и искренним вокалом. Публика взорвалась аплодисментами и овациями.

23:05 От Грузии выступила Нуци Бузаладзе, которая в 2023 году вошла в 12 лучших на шоу American Idol. Девушка пела вместе с Кайли Миноуг. До конкурса 2024 года Грузия 15 раз участвовала в конкурса, начиная с 2007 года. Дважды она занимала 9 место, что было самым высоким результатом для страны. Страна ненадолго вышла из конкурса в 2009 году после того, как Европейский вещательный союз (EBU) отклонил грузинскую заявку из-за нежелания организаторов заменить песню "We don’t wanna put in" или слова в ней, чтобы избежать отсылки к Владимиру Путину, который тогда был премьер-министром.

23:59 Мальме Арену разрывает мощное выступление главного фаворита ставок букмекеров – хорвата Baby Lasag с песней "Rim Tim Tagi Dim". Яркое и дерзкое шоу вызвало бурные аплодисменты. Победит ли Хорватия, узнаем очень скоро.

23:56 Словению на конкурсе песни "Евровидение-2024" представила оперная дива Райвен. Певица меццо-сопрано, которую называют "музыкальным алхимиком", произвела впечатление на зрителей во время первого полуфинала этого года благодаря своему мрачному и драматическому исполнению песни Veronica. Мужчины в одних телесных трусах и смелый образ самой артистки добавили номеру перчинки.

23:50 Во время гранд-финала. Букмекеры оновили свои прогнозы относительно того, кто победит в конкурсе "Евровидение 2024". Лидером ставок по-прежнему остается хорват Бэби Лазанья с песней Rim Tim Tagi Dim. Представительныцы Украины опустились с 6 на 7 место.

23:49 Швейцарию на "Евровидении 2024" представила группа Nemo з треком The Code.

23:46 Кипр в Мальме представила 17-летняя певица, танцовщица и актриса Силия Капсис. Она спела композицию Liar.Несмотря на то, что Кипр – постоянный участник Евровидения с 1981 года, он еще ни разу не побеждал. В этом году прогнозы букмекеров тоже не радуют.

23:44 Армянская группа Ladaniva с песней Jak покорила публику зажигательным вокалом солистки и невероятным инструменталом.

23:42 От Португалии на сцене "Евровидения-2024" выступила певица Иоланда с песней Grito.

22:34. Финляндию на конкурсе представил певец Windows95man. Во время полуфинала он оскандалился тем, что появился в очень эпатажном образе, и многие решили, что на нем нет трусов. В финале он тоже не подкачал. Да и песня обязывает, No Rules! ("Без правил").

23:28. Конкурсантка из Сербии Teya Dora исполнила композицию Ramonda. Сильный вокал и несколько готическая постановка произвели впечатление.

Тейя уже популярна в социальных сетях, а ее сингл Dzanum 2023 года стал вирусным по всему миру на TikTok. У песни 75 миллионов кликов на YouTube и 100 миллионов прослушиваний на Spotify. Она является самой слушаемой артисткой на Балканах на Spotify: ее прослушивают 3 миллиона раз в месяц.

Трек Dzanum стал вирусным

Девушка родом из города Бор в Сербии, Тейя получила стипендию на обучение в музыкальном колледже Беркли в Бостоне. На прослушивании она спела песню Алисии Киз No One.

23:27 Напоминаем, как голосовать за конкурсантов.



Украинские звезды Alyona alyona i Jerry Heil призывают отдать свои голоса за них.

23:23. Перед публикой "Евровидения" зажигает итальянская поп-певица Анджелина Манго. 23-летняя Манго участвует в конкурсе после победы на музыкальном фестивале в Сан-Ремо, крупнейшем песенном конкурсе Италии, в начале этого года со своей песней La noia. Драйвовые танцы и красивый вокал сделали выступление ярким.

23:17 На сцену вышла представительница Норвегии Gåte с песней Ulveham, что переводится, как "Волчья шкура". Сюжет песни пугает. В нем говорится о злой мачехе, которая прокляла ее, чтобы она гуляла по лесу в волчьей шкуре Снять проклятие она сможет только после того, как выпьет кровь своего брата. Композиция звучит полностью на норвежском языке.

23:12 Олли Александер из Великобритании посылает головокружительные заклинания Dizzy по всей Европе своим ярким исполнением. Английский певец, актер и ЛГБТ-активист приобрел известность как солист поп-группы Years & Years, который достиг двух альбомов номер один в британском чарте альбомов, сингла номер один и пяти записей в первой десятке британского чарта синглов. В период с 2021 по 2023 год он продолжал выпускать музыку под этим названием до их распада в 2024 году.

Как актер он получил признание критиков за роль Ричи Тозера в драматическом сериале Channel 4 "Это грех" (2021). За свою роль он был номинирован на премию Британской академии телевидения за лучшую мужскую роль и премию "Выбор телевизионных критиков" за лучшую мужскую роль.

23:05 Грецию на сцене "Евровидения 2024" представила Марина Сатти с песней ZARI. Артистка сумела эффектно соединить в своем творчестве традиционные греческие, арабские и балканские мотивы. Публика оценила ее выступление овациями.

23:04. От Латвии на сцену вышел Артрур Шинигирейс, он же Dons, с песней Hollow. После выступления артист поблагодарил свою страну и прублику "Евровидения". Номер сопровождался впечатляющими визуальными эффектами. Известно, что он "усыновил" собаку, оставшуюся без хозяев в Харькове, и поддерживает Украину.

22:56 Свой номер представляет Ирландия. Участница "Евровидения 2024" от Ирландии Bambie Thug, несомненно, является одним из фаворитов конкурса этого года, завоевав больше поклонников после своего потрясающего выступления в первом полуфинале. Певица из Корка, настоящее имя Бэмби Рэй Робинсон, была выбрана после исполнения оригинальной песни Doomsday Blue, мощной поп-песни в стиле индастриал-техно, отличающейся великолепной художественной постановкой.

Бэмби стала первым ирландским исполнителем, принявшим участие в финале Евровидения с 2018 года

22:52 Эстонию в финале Евровидения представил дуэт 5miinust и Puuluup с драйвовой композицией, название которой сложно перевести.

22:49 Представители Испании — группа Nebulossa, создающая музыку в стиле 80-х, взорвала зал. Это испанский электропоп-дуэт из Ондари, состоящий из 56-летней певицы Марии Мери Басс и клавишника и продюсера Марка Дасуси, зажег зал. Изюминкой стал "стриптиз" с акробатическими трюками от подтанцовки.

22:40 Представитель Литвы – 26-летний Сильвестрас Белте исполнил песню Luktelk, которая переводится как "Зачекай". Она рассказывает о застое человека в рутине.

22:37. На сцене – представительница Израиля Эден Голан, которая сейчас на втором месте по шансам на победу.

Девушку не обошла стороной ситуация в ее стране. Антиизраильские протесты, которые с завидной периодичностью проходят в разных странах и городах, докатились и до Мальме. Тысячи демонстрантов, размахивающих палестинскими флагами, наводнили третий по величине город Швеции 9 мая, призывая к прекращению огня в Газе и протестуя против участия Израиля в конкурсе песни "Евровидение".

22:36 Пятым должен был выступать представитель Нидерландов, певец Joost Klein, однако его дисквалифицировали за несколько часов до финала. Ранее сообщалось, что шведская полиция рассмотрела жалобу, поданную сотрудницей съемочной группы, с которой он агрессивно обращался.

22:34 Певица Тали из Люксембурга представила песню Fighter. Артистка стала первой участницей из Люксембурга с 1992 года после возвращения страны на "Евровидение". Номер для нее поставил готовил украинский креативный продюсер и режиссер Герман Ненов.

22:33. Германию на "Евровидении 2024" представил 28-летний певец Исаак с песней Always On The Run.

22:23. Началось выступление Jerry Heil и alyona alyona. Яркое шоу девушек сорвало громкие аплодисменты.

Эффектная постановка номера – работа всемирно известного клипмейкера Тани Муиньо.

Номер для Jerry Heil и alyona alyona поставила Таня Муиньо

22:22 Ведущие конкурса Петра Меде и Малин Аккерман в черно-белых образах показали призы — диск с "Девочками Гилмер" и микрофон — а также поздоровались с 10 тысячами собравшихся на Мальме Арене. Они объяснили ситуацию с нидерландским артистом.

22:20 Линии для голосования открыты. Как голосовать — читайте здесь. В этом году нововведение: голосование на "Евровидении" началось еще до выступления участников! Голосовать можно уже сейчас. Номер Украины — 2. За Украину могут голосовать все участники, кроме Украины.

22:19 Первыми выступили представители Швеции – братья-близнецы Marcus & Martinus с зажигательной песней Unforgettable.

22:17 Jerry Heil (Яна Шемаева) и alyona alyona (Алена Савраненко), участницы от Украины, появились на сцене.

22:15 Loreen, которая должна вручить хрустальный кубок победителю конкурса, выдвинула условия. Она не будет вручать награду, если победит Израиль.

22:00 Нидерландская телекомпания AVROTROS заявила, что поскольку не является частью жюри, то не будет объявлять баллы гранд-финала.



21:45. На сайте Change.org появилась петиция с требованием вернуть в гранд-финал представителя Нидерландов Йоста Кляйна. За 15 минут до шоу она набрала 223 656 голосов из 300 000 необходимых. Напомним, певца сняли с конкурса после того, как сотрудница телевизионной команды "Евровидения 2024" обвинила его в запугивании.

Петиция с требованием вернуть Нидерланды в конкурс собрала 223 тысячи голосов

21:41. В гранд-финал вышли 25 стран. Нидерланды выпали из конкурса после дисквалификации Йоста Кляйна. Линии для голосования будут открыты сразу после первого выступления конкурсанта в финале "Евровидения-2024", который начнется уже в 22:00. Максимальное количество голосов, которые можно отправить с одного номера, — 20.

В ставках букмекеров Украина опустилась на шестое место, и сейчас ее шансы на победу оценивают в 3%.