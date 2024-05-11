Евровидение-2024: где и когда смотреть гранд-финал (видео)

В Гранд-финале конкурса выступят представители 26 стран. Лидером ставок букмекеров и зрителей по-прежнему является Бэби Лазанья (Марко Пуришич) с треком Rim Tim Tagi Dim.

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11 мая в 22:00 по киевскому времени в шведском Мальме стартует Гранд-финал 68-го международного песенного конкурса "Евровидение 2024", где Украину представляют Jerry Heil (Яна Шемаева) и alyona alyona (Алена Савраненко) с песней Teresa & Maria. Эффектный номер им поставила всемирно известный украинский клипмейкер Таня Муиньо, работающая с мировыми западными звездами.

7 мая состоялся первый полуфинал конкурса, а 9-го – второй. По итогам двух полуфиналов из гонки за победу в конкурсе выбыли Польша (LUNA ), Исландия (Гера Бьорк), Молдова (Наталья Барбу), Азербайджан (Fahree и Илькин Довлатов), Мальта (Сара Бониччи), Албания (Besa), Чехия (Айко), Дания (SABA); Сан-Марино (Megara), Бельгия (Mustii).

По итогам отбора в Гранд-финал конкурса Евровиление 2024 прошли 20 исполнителей. Так выглядит порядок выступления участников. Отметим, что украинки выйдут на сцену вторыми.

Порядок выступления участников Гранд-финала Евровидения 2024 Фото: Eurovision.tv

Ставки букмекеров на Гранд-финал Евровидения 2024

Согласно последним ставкам букмекеров, опубликованным на фан-сайте "Евровидения" в сводной таблице, Jerry Heil и alyona alyona вылетели из тройки лидеров, и сейчас у них шестое место, а шансы на победу в Гранд-финале оцениваются на уровне 6%.

Номер украинкам на Евровидении 2024 поставила Таня Муиньо

В лидерах ставок по-прежнему остается Хорватия (41%), на второе место взлетел Израиль с 17%, представительница которого выступила во втором полуфинале и по итогам зрительского голосования вышла в Гранд-финал. Замыкает тройку лидеров Швейцария, вероятность победы которых сейчас на уровне 12%.

Украинки выпали из тройки лидеров среди претендентов на победу Фото: eurovisionworld.com

Что касается шансов Украины войти в 10-ку лучших, то она по-прежнему находиться на третьем месте (85%).

Украина остается среди фаворитов букмекеров в 10-ке лучших Фото: eurovisionworld.com

Где смотреть Гранд-финал

В Украине Евровидение будет транслировать телеканал "Суспільне Культура". Кроме этого, есть несколько онлайн-ресурсов, на которых можно будет наблюдать за событием в реальном времени: на сайте "Суспільне Культура" и на сайте "Суспільне Євробачення". Позже все выступления участников конкурса будут доступны в YouTube.

Как проголосовать за участников

Первый способ

В мобильном приложении Eurovision Song Contest, доступном для ОС Android, iOS или Windows. В приложении смогут голосовать зрители из стран, не участвующих в полуфинале.

Второй способ

По телефону и/или SMS. Отдать свой голос страны-участницы смогут по номерам, объявленным во время трансляции.

Третий способ

Также можно проголосовать на сайте esc.vote.

Напомним, ранее стало известно о том, что Alyona Alyona и Jerry Heil установили рекорд на Евровидении 2024. Девушки удержали позицию Украины и стали единственной страной, кроме организаторов, которая постоянно попадает в финал песенного конкурса.