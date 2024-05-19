"Мы точно не знаем, что случилось": победители Евровидения рассказали о проблеме с наградой

Во время гранд-финала певцы Nemo от волнения разбили хрустальный микрофон прямо на сцене, им дали запасной. Впоследствии организаторы решили его забрать.

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Победители "Евровидения-2024" швейцарские певцы Nemo остались без главной награды конкурса. Об этом информирует Hits radio.

В частности, артисты недавно сообщили, что после того, как они из-за волнения в гранд-финале разбили хрустальный микрофон непосредственно на сцене, им отдали запасной. Однако впоследствии организаторы приняли решение забрать его.

"Они дали нам новый микрофон, когда наш сломался. Потом они забрали его, потому что это был не официальный приз, а запасной", — объяснили Nemo.

В связи с этим сейчас, утверждают победители, у них нет награды, и им неизвестно, почему этот вопрос до сих пор так и не решен.

"Мы точно не знаем, что случилось, но хрустальный микрофон не в нашем чемодане. Мы сейчас работаем над тем, чтобы забрать его снова. Мы правда не знаем, где он сейчас", — отметил Nemo.

Стоит отметить, что кроме победы на международном песенном конкурсе "Евровидение-2024", небинарный участник из Швейцарии стал обладателем профессиональной премии для участников Марселя Безансона в двух категориях. В том числе речь идет о призе в номинации "Художественный приз" и "Приз композиторов".

Напомним, что у победителя Евровидения-2024 Nemo забрали хрустальный кубок. По словам артиста, он уже проводит собственное расследование по этому поводу.

Также Фокус писал, что Евровидение 2024 уже назвали самым заполитизированным за всю 68-летнюю историю конкурса.