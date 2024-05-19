"Ми точно не знаємо, що трапилося": переможці "Євробачення" розповіли про проблему з нагородою

Під час гранд-фіналу співаки Nemo від хвилювання розбили кришталевий мікрофон просто на сцені, їм дали запасний. Згодом організатори вирішили його забрати.

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Переможці "Євробачення-2024" швейцарські співаки Nemo залишилися без головної нагороди конкурсу. Про це інформує Hits radio.

Зокрема, артисти нещодавно повідомили, що після того, як вони через хвилювання в гранд-фіналі розбили кришталевий мікрофон безпосередньо на сцені, їм віддали запасний. Однак згодом організатори ухвалили рішення забрати його.

"Вони дали нам новий мікрофон, коли наш зламався. Потім вони забрали його, бо це був не офіційний приз, а запасний", — пояснили Nemo.

У зв'язку з цим зараз, стверджують переможці, у них немає нагороди, і їм невідомо, чому це питання досі так і не вирішене.

"Ми точно не знаємо, що трапилося, але кришталевий мікрофон не в нашій валізі. Ми зараз працюємо над тим, аби забрати його знову. Ми правда не знаємо, де він зараз", — зауважив Nemo.

Варто зазначити, що, крім перемоги на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2024", небінарний учасник зі Швейцарії став володарем професійної премії для учасників Марселя Безансона у двох категоріях. Зокрема йдеться про приз у номінації "Мистецький приз" і "Приз композиторів".

Нагадаємо, що в переможців "Євробачення-2024" Nemo забрали кришталевий кубок. За словами артиста, вони вже проводять власне розслідування щодо цього.

Також Фокус писав, що "Євробачення 2024" вже назвали найзаполітизованішим за всю 68-річну історію конкурсу.