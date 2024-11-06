В США закрылись первые участки: в каких штатах побеждает Трамп, а где — Харрис (карта)

Телеканал CNN уже сделал собственный прогноз на то, что Дональд Трамп точно победит как минимум в двух штатах — Индиана и Западная Вирджиния.

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В Соединенных Штатах Америки постепенно закрываются избирательные участки. Фокус делится результатами подсчитанных голосов, согласно интерактивной карте от Associated Press.

Согласно этой карте, представительница Демократической партии Камала Харрис может рассчитывать на три голоса выборщиков от штата Вермонт, 13 — от Вирджинии, 16 — от Северной Каролины и 4 — от Нью-Гемпшира.

Интерактивная карта от Associated Press Фото: Скриншот

Представитель республиканцев Дональд Трамп пока лидирует в Индиане (11 голосов выборщиков из 270 необходимых). Кентукки (8), Джорджии (16), Флориде (30), Западной Вирджинии (4), Южной Каролине (9) и Огайо (14).

Отметим, что в большинстве из перечисленных штатов подсчитано менее 10% голосов избирателей, только во Флориде — 77% и в Кентукки — 30%.

В то же время CNN уже сделал собственный прогноз, что Дональд Трамп победит в Индиане, где подсчитано пока 20% бюллетеней и в Западной Вирджинии, где подсчитано чуть более 3% голосов.

Напомним, американские астронавты проголосовали за президента США с Международной космической станции.

Фокус также предлагает своим читателям в режиме онлайн следить за ходом голосования в США.