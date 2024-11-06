В США закрились перші дільниці: в яких штатах перемагає Трамп, а де — Гарріс (мапа)

Телеканал CNN вже зробив власний прогноз на те, що Дональд Трамп точно переможе щонайменше у двох штатах — Індіана та Західна Вірджинія.

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У Сполучених Штатах Америки поступово зачиняються виборчі дільниці. Фокус ділиться результатами підрахованих голосів, згідно з інтерактивною мапою від Associated Press.

Відповідно до цієї мапи, представниця Демократичної партії Камала Гарріс може розраховувати на три голоси виборщиків від штату Вермонт, 13 — від Вірджінії, 16 — від Північної Кароліни та 4 — від Нью-Гемпшира.

Інтерактивна мапа від Associated Press Фото: Скриншот

Представник республіканців Дональд Трамп наразі лідирує в Індіані (11 голосів виборщиків зі 270 необхідних). Кентуккі (8), Джорджії (16), Флориді (30), Західній Вірджінії (4), Південній Кароліні (9) та Огайо (14).

Зазначимо, що у більшості з перелічених штатів підраховано менш як 10% голосів виборців, лише у Флориді — 77% та у Кентуккі — 30%.

Водночас CNN вже зробив власний прогноз, що Дональд Трамп переможе в Індіані, де підраховано наразі 20% бюлетенів та у Західній Вірджінії, де підраховано трохи більш як 3% голосів.

Нагадаємо, американські астронавти проголосували за президента США з Міжнародної космічної станції.

Фокус також пропонує своїм читачам в режимі онлайн стежити за перебігом голосування в США.