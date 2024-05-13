"Teresa & Maria" увійшла до світового чарту iTunes Worldwide

Аlyona alyona та Jerry Heil зайняли 3 сходинку у фіналі Євробачення 2024. Таким чином українські представниці зруйнували один з найбільших стереотипів пісенного конкурсу — потрапили в трійку кращих попри те, що виступали під 2 номером.

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Пісня alyona alyona та Jerry Heil, яку вони представили на Євробаченні 2024 увійшла до світового чарту iTunes Worldwide. Відповідна інформація з’явилася на офіційній сторінці Worldwide iTunes Song Chart.

Зокрема, цьогоріч дует alyona alyona та Jerry Heil із піснею "Teresa & Maria" тривалий час тримаються в топ 3 пісень в чарті української Топ 100 в iTunes. Однак, вже після результатів фіналу Євробачення 2024, який відбувся 11 травня, пісня українських представниць "увірвалася" в топ 200 світу, де одразу зайняла 23 сходинку.

Варто відзначити, що цьогоріч українські представниці на Євробаченні 2024 зруйнували найбільший стереотип пісенного конкурсу і встановили рекорд Євробачення 2024.

Мова йде про порядковий виступ дуету на пісенному конкурсі. Зокрема, за рішенням продюсерів, alyona alyona та Jerry Heil виступали під 2 номером, що за кулуарами пісенного конкурсу називають "плямою смерті".

Крім цього, за даними статистики Євробачення, протягом 15 років, усі представники, які виступали під порядковим номером 2, займали сходинку нижче 15 місця. Лише одного разу було виключення, коли у 2011 році Боснія і Герцоговина виступаючи під 2 номером зайняла 6 місце.

Таким чином українські представниці на Євробаченні 2024 вперше зруйнували стереотип пісенного конкурсу і зайняли одне із призових місць — 3 сходинку.

Нагадаємо, раніше ми писали, переможець "Євробачення 2024" Nemo розбив свій приз. Крім цього, Фокус писав, перемога Швейцарії на Євробаченні 2024: що відомо про небінарного співака Nemo.