Короткометражка об Украине оказалась среди номинантов на престижную награду BAFTA (трейлер)

Лента "Камень, бумага, ножницы", которая основана на реальных событиях и рассказывает о войне в Украине, получила номинацию в категории "Лучший британский короткометражный фильм".

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15 января на официальном сайте BAFTA опубликовали полный список номинантов на кинопремию. 20-минутный фильм британского режиссера немецкого происхождения Франца Бума "Камень, бумага, ножницы" описывает события в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину. Сама церемония награждения BAFTA состоится 16 февраля.

Фильм рассказывает историю 18-летнего юноши Ивана, отец которого работает хирургом и уже с первых дней полномасштабной войны становится на помощь пострадавшим. Мужчина оперирует и военных, и гражданских в скрытом бункере, однако со временем российские солдаты узнают о хранилище и стремятся уничтожить его. Юному Ивану не остается ничего другого, кроме как взять в руки оружие и присоединиться к украинским защитникам на поле боя, чтобы спасти своих родных и раненых в родительском бункере.

Мировая премьера короткометражки состоялась ранее, в 2024 году, на фестивале Show Me Shorts. Фильм также проходил в рамках отборочного конкурса на получение квалификации на "Оскар".

Заметим, что премия BAFTA, на которую номинировали украинскую ленту в этом году, считается самой высокой в Соединенном Королевстве. Это британский аналог "Оскара", которому BAFTA обычно предшествует в избрании лучших мировых кинолент. В мае 2024 года среди звезд, получивших награду, была украинская певица Юлия Санина, которая была номинанткой в категории лучших телевизионных проектов Великобритании.

Стоит отметить, что особое внимание критиков привлекла игра известного украинского актера Александра Рудинского, который сыграл роль Ивана.

"Актерская игра Александра Рудинского в роли Ивана — это настоящая находка для зрителей. Его паника и тревога ощутимы, так же как и его героизм. Справиться с такой ролью и исполнить ее на таких высоких ставках — это похвально и достойно награды", — говорится в рецензии UK Film Review.

Отметим, что актер впервые на большом экране появился в фильме "11 детей из Моршина" в 2019 году. Но украинским зрителям Александр больше всего запомнился по роли Ника Маслова в популярном телесериале "Первые ласточки", премьера которого также состоялась в 2019 году.

Напомним, в прошлом году вышли два иностранных сериала, где Рудинский появляется в нескольких эпизодах: "Декамерон" и "Агентство". О том, что украинский актер играл роль в шпионском сериале "Агентство" легендарного Джорджа Клуни, стало известно еще в декабре 2024 года.