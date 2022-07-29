Одинадцять друзів Демієна. Чому серіал "Зозулі Мідвіча" так само страшний, як "Омен"

Телевізійна мережа Sky Max представила нову версію фільму за знаменитим романом Джона Віндема. Місто засинає, а прокидається з десятками "підкинутих" дітей. Чому серіал "Зозулі Мідвіча" вийшов по-справжньому моторошним і в чому його недоліки.

Зозуленята Мідвіча

Роман витримав кілька успішних екранізацій (за назвою "Село проклятих"), тому загальний сюжетний хід не є загадкою. Зненацька на тихе провінційне містечко з небес спустилося щось: НЛО, блискавка, купол. Кожен, хто перебуває в межах Мідвіча, втратив свідомість. Дехто невдало смертельно. Проте минає 12 годин і люди оживають, родичі прориваються крізь невидиму стіну. Усі щасливі.

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Щасливі до того моменту, коли з'ясовується, що всі жінки репродуктивного віку у Мідвічі завагітніли того дня. Цей факт поки що також не особливо лякає майбутніх матерів. Навіть коли кілька жінок, які зважилися на аборт, в якийсь момент одночасно втрачають "силу волі" та йдуть з клініки.

Як годиться у такому випадку — нетривіальні можливості дітей стають моторошними разом з їх дорослішанням.

[ + – ] Несподівано на тихе провінційне містечко Мідвіч із небес спустилося щось: НЛО, блискавка, купол

Маленькі та страшні

Підростаючи, зозуленята починають жорстко відстоювати свої інтереси. Підозрілі батьки можуть серйозно постраждати. А ті, хто спробував покинути Мідвіч, загинути. З'ясовується, що у дітей — єдиний розум і що знає один — знають усі. При такому стані справ маленькі прибульці випереджають людей у передачі інформації та реакції на спроби викриття.

[ + – ] При погляді на дітей – героїв "Зозулів Мідвіча" постійно згадується Демієн із "Омена"

Окремої уваги варта гра дітей. Неможливо не порівнювати з Демієном із "Омена". Незмигні погляди з-під лоба, без поворотів голови вправо чи вліво, зосереджено вдивляються в жертв, які починають виконувати невидимі накази. І якщо в оригіналі роману та попередніх фільмах усі діти були білими блондинами, то у новому серіалі дитинчат зробили расово різноманітними. Варто сказати, що в цьому випадку, мабуть, стало краще і страшніше. Адже від десятка однотипних клонів уже чекаєш на неприємності, а коли перед тобою цілком звичайні діти і раптом недобро жмуряться — наче одинадцять Демієнів на тебе подивилися. І спробуй дізнайся, яке нещастя накликали.

Вся механіка вчинків дітей також нагадує "Омен". Їхній улюблений метод — змусити батьків робити неприємності самим собі. Хоча іноді можна очікувати й різноманітнішого шляху до заподіяння шкоди.

[ + – ] Англійський трейлер, але в мережі вже можна знайти "Зозуль" у російському перекладі

Колективний розум Мідвіча

І все ж, хоч як добре "Зозулі" виглядали б містичним трилером з витівками Сатани, але роман і серіал заявлені як фантастика. Діти "занесені" у Мідвіч явно інопланетним чином і демонструють колективний розум.

На жаль, поміркувати на тему — наскільки це є небезпечним для людей чи ні — автори майже не дають. Здавалося б, група дітей, яка може взяти під контроль усіх, включно з солдатами найближчої військової бази, обов'язково переможе. Але навіть серед них перебуває "зрадник", який приховує думки від колективного розуму — а так можливо?

Є й спеціальна урядова група "людей у чорному", яка знає про те, що сталося. Навіть знає аналоги, як із подібними навалами боролися в інших країнах (у серіалі — в СРСР, у романі — ще й в Австралії та Канаді). Однак і ці спецагенти працюють блякло, іноді цілими серіями не з'являючись у кадрі. Дивна апатія уряду замість оперативної реакції на вторгнення.

Тому іноді сюжет доводиться додумувати за сценаристами, щоб було трохи цікавіше. Мабуть, ці сюжетні прогалини, і невизначеність режисера що знімати — містику чи фантастику, — відбилися і на різноманітності оцінок глядачів та критиків.

Найжорстокішими виявилися глядачі Rotten Tomatoes — 44% зі 100.

IMDb — 6,5 із 10

Кінопошук — 6,8

Rotten Tomatoes (професійні критики) — 71%

Автор схиляється до оцінки 6,5. Серіал безперечно повинен сподобатися любителям страшних історій про вплив на розум.

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