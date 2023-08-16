Мадонні — 65 років, топ-5 найзнаменитіших коханців співачки

Мадонна стала символом розкріпачення і сексуальної свободи. І все своє життя їй довелося доводити, що вона має право жити так, як їй хочеться.

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Сьогодні королеві поп-музики Мадонні виповнюється 65 років. За свою більш ніж сорокарічну кар'єру вона стала справжньою порушницею спокою і найпопулярнішою співачкою у світі.

Можна з упевненістю сказати, що жоден інший виконавець не викликав таких пристрасних суперечок. Вона зробила те, що вдалося небагатьом виконавцям і ще меншій кількості виконавиць: вона змінила світ. Хоча ви не дізналися б цього з її репортажів у пресі.

Якби ви запитали майже будь-яку людину 1981 року, що вона уявляє, коли чує слово "Мадонна", вона б відповіла, що йдеться про Діву Марію. Якби ви поставили те саме запитання десять років потому, відповідь була б зовсім іншою.

На той час світ відкрив для себе нову Мадонну, співачку з Мічигану. Ця Мадонна говорила те, що хотіла, робила те, що їй подобалося, і змушувала інших робити те саме.

Про те, що кар'єрі Мадонни скоро прийде кінець, говорили з 1984 року, коли вона виступила зі своїм хітом Like a Virgin на церемонії вручення нагород MTV Video Music Awards.

Але вона досі на вершині і збирається в новий концертний тур.

Особисте життя такої супер-зірки, як Мадонна, ніяк не могло залишатися в тіні. Тим більше, що співачка ніколи не вважала за потрібне приховувати свої романи. Зараз у неї стосунки з 29-річним тренером з боксу Джошем Поппером. Також їй приписували романи з Джерардом Батлером, Ентоні Кідісом, Ленні Кравіцем і багатьма іншими знаменитостями.

Фокус зібрав найвідоміших бойфрендів Мадонни.

Мадонна і Баскія

Мадонна зустрічалася з художником Жаном-Мішелем Баскія 1982 року. Але на той час Баскія вже страждав від наркотичної залежності і був занадто відданий мистецтву, щоб відволікатися на кохання.

У 2014 році Мадонна розповідала в інтерв'ю, що її захоплювала його одержимість тим, що він робив.

Жан-Мішель Баскія

"Баскія був моїм хлопцем якийсь час, і я пам'ятаю, як вставала посеред ночі, і його не було поруч. Він стояв, малюючи, о четвертій ранку, так близько до полотна, у трансі. Мене вразило те, що він працював щоразу, коли відчував натхнення", — згадувала співачка.

У березні 2015 року в інтерв'ю Говарду Стерну Мадонна сказала, що її стосунки з Баскія були недовгими через боротьбу художника із залежністю, яка зрештою забрала його життя у серпні 1988 року, коли йому було всього 27 років.

"Він був дивовижною людиною і дуже талановитою. Я любила його. Коли я пішла від нього, він змусив мене повернути йому всі його картини". А потім зафарбував їх чорним", — розповідала Мадонна.

Мадонна і Шон Пенн

Мадонна була одружена з актором Шоном Пенном з 1985 по 1989 рік. Заміж вона вийшла, коли їй було 27 років. У пари були бурхливі стосунки: Пенн, як відомо, був заарештований за напад на фотографа на знімальному майданчику, а Мадонна двічі подавала на розлучення, перш ніж пара нарешті розлучилася назавжди.

Мадонна і Шон Пенн Фото: Getty Images

Навіть на їхньому весіллі не обійшлося без інциденту: Пенн гатив з пістолета по вертольотах папараці.

Потім він напав на автора пісень Девіда Волінські, коли той помітив, що Волінські розмовляє з Мадонною. Пенн був оштрафований на 1000 доларів і засуджений до року умовно за інцидент. Інсайдер, близький до співачки, розповідав, що Мадонна була вражена і цей епізод став для неї по-справжньому травмуючим.

Мадонна і Воррен Бітті

Мадонна познайомилася з Ворреном Бітті на зйомках фільму "Дік Трейсі". Їхній роман тривав близько 15 місяців, починаючи з 1990 року. "Вона видатна особистість, старанна і дисциплінована, ефектна танцівниця і виконавиця. Вона феноменальна", — 2016 року говорив Бітті про Мадонну в інтерв'ю.

Мадонна і Воррен Бітті Фото: Getty Images

У фільмі Бітті, який на 21 рік старший за Мадонну, зіграв самого Діка Трейсі, а Мадонна зіграла співачку нічного клубу Махоуні.

Трейлер фільму "Дік Трейсі"

Причиною розставання стала різниця у віці та темперамент. Мадонна була висхідною зіркою, їй подобалися вечірки і червоні доріжки, вона любила привертати до себе увагу.

Бітті вже пройшов цей етап, і увага преси його більше дратувала, ніж йому лестила. Тож пара мирно розлучилася.

Мадонна і Тупак Шакур

Довгий час роман Мадонни і репера Тупака Шакура залишався таємницею і про нього було відомо на рівні чуток. Навіть листи Шакура до Мадонни стали надбанням громадськості тільки 2017 року.

Представила їх одна одній актриса Розі Перес на церемонії вручення нагород Soul Train Awards 1993 року, але роман тривав недовго.

Мадонна і Тупак Шакур на вечірці журналу Interview 1994 року Фото: Getty Images

Шакур розповідав, чому саме він розірвав стосунки, в листі, написаному Мадонні в січні 1995 року з в'язниці. Рукописна записка була оприлюднена, коли TMZ опублікував її відредаговану версію 2017 року.

Тупак вважав, що, зустрічаючись із Мадонною, він підведе людей, які зробили його тим, ким він себе вважав. А Мадонні зв'язок із ним принесе тільки популярність, але не поставить під загрозу її кар'єру. Також він зізнався, що не хотів завдати їй болю.

Він додав, що його зачепило зауваження, яке Мадонна нібито зробила в інтерв'ю, в якому вона сказала: "Я йду реабілітувати всіх реперів і баскетболістів". Шакур зізнався, що він не знав, що вона зустрічалася з іншими реперами. Хоча до цього Мадонна розлучилася з Vanilla Ice, який також знімався для її книги "Секс".

У своєму листі Тупак кілька разів вибачився перед Мадонною і попросив його зрозуміти.

Мадонна і Гай Річі

Шлюб із Гаєм Річі спочатку здавався вдалим. У пари народився син Рокко, вони підтримували один одного на червоних доріжках, але в підсумку все закінчилося скандальним розлученням і битвою за опіку над сином. Рокко довго не спілкувався з матір'ю, переїхав до батька в Лондон і навіть видалив свої сторінки в соцмережах, щоб вона йому не писала.

Але починалося все мирно. Мадонна познайомилася з режисером Гаєм Річі на вечірці, влаштованій їхніми спільними приятелями Стінгом і Труді Стайлер 1999 року.

"Моя голова закрутилася навколо мого тіла. Я була зачарована його впевненістю. Він був трохи зухвалим. Він любив ризикувати і пробувати нове", — говорила Мадонна про Річі.

Їхні почуття були такими щирими, що навіть друг Мадонни Руперт Еверетт помітив в інтерв'ю, що вони одне одному пасують.

Мадонна і Гай Річі Фото: Getty Images

Рокко Річі народився 11 серпня 2000 року. А шість днів потому, на 42-й день народження Мадонни, вона знайшла біля свого ліжка зім'ятий паперовий пакет, який ледве не викинула, сприйнявши його за сміття. "Потім я щось у ньому помітила, коробочку з обручкою і листівку. Це був справді милий лист, який він написав мені про все, через що ми пройшли, про мій день народження, дитину і про те, як він був щасливий", — розповідала співачка.

Мадонна вийшла заміж за Річі 22 грудня 2000 року в замку Скібо в Шотландії на приватній церемонії. На заході були тільки близькі друзі: Стінг, Труді Стайлер, Гвінет Пелтроу, Донателла Версаче, а також члени сім'ї.

"Ми хотіли знайти місце, куди було б дійсно важко дістатися, тому що, коли людям доводиться докладати зусиль, щоб доїхати, вони це роблять просто тому, що по-справжньому хочуть тут бути", — говорила Мадонна.

Але в жовтні 2008 року вони оголосили про розлучення. Джерела говорили, що для розставання було багато причин. І захоплення співачкою каббалою теж вплинуло.

"Вона намагалася зацікавити його каббалою, а він пручався. Вона хотіла більше бути на виду, а він був більш стриманим. Він хотів жити в Лондоні і жити нормальним життям, але це неможливо, коли ти одружений з Мадонною". — говорив інсайдер.

У 2011 році Річі розповів журналу Details про їхній шлюб. "Це безумовно не те, про що я шкодую. Досвід в кінцевому підсумку був дуже позитивним", — стримано висловився режисер. Мадонна після розлучення була менш делікатною і назвала колишнього чоловіка "розумово відсталим".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як змінювався стиль Мадонни, і якими жінками вона надихалася, вибираючи вбрання для червоних доріжок. В її житті були періоди захоплення Мерилін Монро і Евою Перон.