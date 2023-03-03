Новий "роман" Мадонни з 29-річним боксером для реклами його спортзалу, — ЗМІ

Новий "роман" Мадонни більше схожий на просування молодого тренера.

Related video

Американська попспівачка Мадонна, яка після п'ятимісячного роману розлучилася з 23-річним хлопцем, моделлю Ендрю Дарнеллом, як повідомляють закордонні ЗМІ, почала зустрічатися з 29-річним тренером із боксу Джошем Поппером. Однак не все так, як здається, повідомляє PageSix.

Повідомляється, що фотографії Мадонни та Поппера, які вони обоє розмістили в Instagram, були просто для того, щоб допомогти йому з рекламою тренажерного залу Bredwinners на Манхеттені. Поппер тренує 17-річного сина співачки Девіда для участі в благодійному боксерському поєдинку.

[ + – ] Мадонна та Джош Поппер Фото: Instagram @_joshpopper

"Він красивий хлопець, але Мадонна зараз не шукає кохання, — сказало одне з джерел. — Джош тренує її сина, і вона вражена. Вона сказала, що допоможе йому просувати тренажерний зал. Він перспективний і щойно з'явився в реаліті-шоу на Bravo, тому він дуже хоче привернути увагу за допомогою Мадонни".

Проте джерело пояснило: "Це не виключає будь-яких романтичних стосунків у майбутньому, але поки все суворо платонічно".

[ + – ] Мадонна та Джош Поппер у його тренажерному залі Фото: Instagram @_joshpopper

Прямо зараз у Мадонни "є багато інших речей у житті, на яких їй потрібно зосередитися. Найголовніше — бути із сім'єю, коли вони оплакують її брата — вона особливо переймається своїм батьком і проводить із ним час".

Старший брат Мадонни, Ентоні Чікконе, помер 25 лютого у віці 66 років після важкої алкогольної та наркотичної залежності. Кажуть, що у 2011 році він жив під мостом у рідному для родини Мічигані.

Ентоні одного разу поскаржився, що його родичі проігнорували його прохання про допомогу: "Моя сім'я повернулася до мене спиною в основному, коли мені було важко. Ви думаєте, я не відповідав на це запитання мільйон разів, чому моя сестра мультимільйонерка, а я бездомний на вулиці?"

Тоді як Мадонна й інші члени сім'ї, як повідомляється, пропонували заплатити Ентоні за реабілітацію, він відмовлявся до 2017 року.