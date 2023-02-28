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Мадонна прокоментувала смерть старшого брата (фото)

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Фото: Instagram madonna | Мадонна

Епатажна знаменитість подякувала покійному родичу за те, що він багато чого навчив її.

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64-річна американська співачка Мадонна прокоментувала смерть свого старшого брата. В Instagram зірка сцени поділилася архівним кадром.

Епатажна артистка подякувала своєму братові Ентоні Чікконе за те, що він "вразив [її] розум", коли вона була молодою дівчиною".

"Дякую, що вразили мене, коли я була дівчиною, і познайомили мене з [джазовими музикантами] Чарлі Паркером [і] Майлзом Девісом", — прокоментувала Мадонна чорно-біле архівне фото з покійним братом.

Вона продовжила, розповідаючи про інші речі, яких навчив її брат, зокрема релігії буддизму і даосизму, а також письменників Чарльза Буковскі, Річарда Бротігана та Джека Керуака.

"Ти посіяв багато важливого насіння", — підсумувала знаменитість.

Як відомо, старший брат Мадонни помер 24 лютого 2023 у віці 66 років.

Мадонна зі своїм старшим братом Ентоні Fullscreen
Мадонна зі своїм старшим братом Ентоні

Джерела розповідали, що стосунки Ентоні з братами і сестрами були напруженими, оскільки він боровся з алкоголізмом протягом кількох років.

"У більшості членів родини були з ним складні стосунки через його хворобу", — поділився інсайдер.

Тим часом 64-річна Мадонна допомагала підтримувати свого брата, коли він приймав цю підтримку. Протягом останніх місяців він спілкувався з родиною та Мадонною, але за тиждень до смерті він відмовився від підтримки, яку пропонував реабілітаційний заклад.

Офіційна причина його смерті поки не розкрита.

Старший брат Мадонни Ентоні Чікконе

Нагадаємо, старший брат Мадонни помер у злиднях.

Також Фокус писав про причину смерті меншого брата акторки Гейден Панеттьєр.