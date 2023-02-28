Мадонна прокоментувала смерть старшого брата (фото)

Епатажна знаменитість подякувала покійному родичу за те, що він багато чого навчив її.

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64-річна американська співачка Мадонна прокоментувала смерть свого старшого брата. В Instagram зірка сцени поділилася архівним кадром.

Епатажна артистка подякувала своєму братові Ентоні Чікконе за те, що він "вразив [її] розум", коли вона була молодою дівчиною".

"Дякую, що вразили мене, коли я була дівчиною, і познайомили мене з [джазовими музикантами] Чарлі Паркером [і] Майлзом Девісом", — прокоментувала Мадонна чорно-біле архівне фото з покійним братом.

Вона продовжила, розповідаючи про інші речі, яких навчив її брат, зокрема релігії буддизму і даосизму, а також письменників Чарльза Буковскі, Річарда Бротігана та Джека Керуака.

"Ти посіяв багато важливого насіння", — підсумувала знаменитість.

Як відомо, старший брат Мадонни помер 24 лютого 2023 у віці 66 років.

[ + – ] Мадонна зі своїм старшим братом Ентоні

Джерела розповідали, що стосунки Ентоні з братами і сестрами були напруженими, оскільки він боровся з алкоголізмом протягом кількох років.

"У більшості членів родини були з ним складні стосунки через його хворобу", — поділився інсайдер.

Тим часом 64-річна Мадонна допомагала підтримувати свого брата, коли він приймав цю підтримку. Протягом останніх місяців він спілкувався з родиною та Мадонною, але за тиждень до смерті він відмовився від підтримки, яку пропонував реабілітаційний заклад.

Офіційна причина його смерті поки не розкрита.

[ + – ] Старший брат Мадонни Ентоні Чікконе

Нагадаємо, старший брат Мадонни помер у злиднях.

Також Фокус писав про причину смерті меншого брата акторки Гейден Панеттьєр.