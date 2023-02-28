Мадонна прокомментировала смерть старшего брата (фото)

Эпатажная знаменитость поблагодарила усопшего родственника за то, что он многому научил ее.

Related video

64-летняя американская певица Мадонна прокомментировала смерть своего старшего брата. В Instagram звезда сцены поделилась архивным кадром.

Эпатажная артистка поблагодарила своего брата Энтони Чикконе за то, что он "поразил [ее] разум", когда она была молодой девушкой".

"Спасибо, что поразил меня, когда я была девушкой, и познакомил меня с [джазовыми музыкантами] Чарли Паркером [и] Майлзом Дэвисом", — прокомментировала Мадонна черно-белое архивное фото с покойным братом.

Она продолжила, рассказывая о других вещах, которых научил ее брат, в частности религии буддизма и даосизма, а также писателей Чарльза Буковски, Ричарда Бротигана и Джека Керуака.

"Ты посеял много важных семян", — подытожила знаменитость.

Как известно, старший брат Мадонны умер 24 февраля 2023 в возрасте 66 лет.

[ + – ] Мадонна со своим старшим братом Энтони

Источники рассказывали, что отношения Энтони с братьями и сестрами были напряженными, поскольку он боролся с алкоголизмом несколько лет.

"У большинства членов семьи были с ним сложные отношения из-за его болезни", — поделился инсайдер.

Между тем, 64-летняя Мадонна помогала поддерживать своего брата, когда он принимал эту поддержку. В последние месяцы он общался с семьей и Мадонной, но за неделю до смерти он отказался от поддержки, которую предлагало реабилитационное учреждение.

Официальная причина его смерти пока не раскрыта.

[ + – ] Старший брат Мадонны Энтони Чикконе

Напомним, старший брат Мадонны скончался в нищете.

Также Фокус писал о причине смерти младшего брата актрисы Хайден Панеттьери.