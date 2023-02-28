Названа причина смерти брата бывшей невесты Владимира Кличко

Янсен Панеттьери внезапно ушел из жизни в возрасте 28 лет.

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Названа причина внезапной смерти младшего брата актрисы Хайден Панеттьери, Янсена Панеттьери. Об этом пишет ABC News.

Семья покойного накануне опубликовала заявление, в котором сообщается, что 28-летний Янсен умер от кардиомегалии (увеличение сердца — ред.).

"Хотя от этого мало утешения, судебно-медицинская экспертиза сообщила, что внезапная смерть Янсена была вызвана кардиомегалией (увеличенным сердцем) в сочетании с осложнениями аортального клапана", — сообщила семья умершего актера.

В заявлении также упомянули покойного Янсена, его харизму, талант и доброту.

"Сердце Янсена можно было увидеть в его глазах, а его обаяние — в блестящей привлекательной улыбке; его душа в его искусных и откровенных картинах и радость жизни в его сухом уме", — отметила семья Янсена, включая его мать Лесли Фогель, отца Скипа Панеттьери и сестру Хайден.

[ + – ] Хайден Панеттьери с покойным братом Фото: Instagram jrpanettiere

"Его харизма, теплота, сострадание к другим и его творческий дух будут вечно жить в наших сердцах и в сердцах всех, с кем он встречался", — добавили родные Янсена.

Как известно, друзья покойного актера прибежали к нему 19 февраля 2023 года после того, как он не появился во время их деловой встречи. Как сообщается, один из друзей Янсена нашел его "сидящим в кресле, он не реагировал". Друг позвонил в соответствующую службу и сделал сердечно-легочную реанимацию.

[ + – ] Хайден Панеттьери Фото: Getty

Напомним, у Хайден Панеттьери скончался младший брат.

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