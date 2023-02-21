У актрисы Хайден Панеттьери умер младший брат

Брат бывшей невесты Владимира Кличко был актером и художником.

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В семье экс-невесты украинского боксера Владимира Кличко случилось горе. Американские СМИ сообщают о смерти младшего брата актрисы Хайден Панеттьери. Янсену Панеттьери было 28 лет. Об этом пишет People.

Известно, что Янсен умер 19 февраля в Нью-Йорке. Что стало причиной смерти – неизвестно. Но инсайдеры рассказали, что он в последнее время страдал от депрессии и тревожности.

Брат Хайден, звезды сериала "Герои", был младше ее на пять лет. И также пробовал себя в кино. Он снимался в таких проектах, как "Даже Стивенс", "Ходячие мертвецы" и "Гоночные полосы".

Также он увлекался искусством и стал довольно известным художником. Его Instagram пестрит красочными портретами и абстрактными произведениями. Последней картиной, которую он показал подписчикам, стал портрет его подруги Кэтрин Мичи.

[ + – ] Янсен Панеттьери был художником

Всего три недели назад Янсен поделился забавной фотографией с сестрой, которая пыталась сделать ему прическу. "Это не первая стрижка, которую она пыталась мне сделать", — подписал он фото.

[ + – ] Хайден Панеттьери и Янсен Панеттьери Фото: Instagram jrpanettiere

Напомним, Хайден и Янсен родились в семье пожарного Алана Панеттьери и актрисы сериалов Лесли Воджел.

Хайден стала успешной актрисой. А также прославилась романом с украинским боксером Владимиром Кличко. Они были помолвлены, в 2014 году у них родилась дочь Кайя Евдокия. Но они расстались в 2019 году, когда у Хайден начались проблемы с наркотиками и алкоголем. Опеку над дочкой получил Владимир.

В недавнем интервью Хайден жаловалась, что Владимир заставил ее отказаться от дочки, и говорила, что больше не будет встречаться со своим бойфрендом Брайаном Хикерсоном, который ее избивал.

Но вскоре стало известно, что они снова сошлись. При этом Хикерсон все еще находится на испытательном сроке за жестокое обращение с ней.