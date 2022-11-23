Хайден Панеттьери снова сошлась с бойфрендом, который ее избивал

Бывшая девушка Владимира Кличко снова вместе с Брайаном Хикерсоном, с которым она рассталась в июле.

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Хайден Панеттьери, голливудская звезда и бывшая девушка украинского боксера Владимира Кличко, похоже, снова встречается с осужденным преступником Брайаном Хикерсоном, который все еще находится на испытательном сроке за жестокое обращение с ней. Об этом пишет Daily Mail.

Парочку видели в аэропорту Лос-Анджелеса. 33-летняя актриса рассталась с Хикерсоном в июле после сложных отношений, которые длились четыре года.

Хикерсон находится на испытательном сроке до 2025 года за домашнее насилие над актрисой в 2018 году.

Ранее в этом году она сказала, что их отношения были "очень темным и сложным периодом" в ее жизни.

Она также призвала других женщин в подобных ситуациях "обращаться за помощью". Хайден была в депрессии, также у нее начались проблемы с алкоголем и наркотиками. Дело было настолько плохо, что она передала опеку над дочерью Кайей Евдокией ее отцу Владимиру Кличко.

Еще в марте Панеттьери и Хикерсон попали в заголовки газет после того, как устроили драку в лос-анджелесском баре.

А в 2018 году он был арестован за то, что избивал Хайден. Он провел 45 дней в тюрьме и получил четыре года условно за домашнее насилие над актрисой. И до 2025 года Хикерсон находится на испытательном сроке.

[ + – ] Хайден Панеттьери и Брайан Хикерсон Фото: Скриншот

Он также должен был посетить 52 занятия по домашнему насилию и выплатить 500 долларов в качестве возмещения ущерба.

Хикерсон был арестован по нескольким обвинениям в уголовных преступлениях, включая телесные повреждения, два обвинения в нападении с применением смертоносного оружия и одно за запугивание Панеттьери. Он также столкнулся с обвинением в правонарушении за нанесение побоев сожительнице.

Большинство обвинений было снято.

Панеттьери постила фото своих синяков в Instagram и писала, что "рассказывает правду о том, что случилось, в надежде, что ее история даст другим людям, находящимся в оскорбительных отношениях, возможность получить помощь, в которой они нуждаются и которую заслуживают".

"Я готова внести свою лепту, чтобы этот человек никогда больше никому не причинил вреда", — но, судя по всему, Хайден снова дала бывшему бойфренду очередной шанс.

При этом она обвиняла Кличко в том, что он заставил ее отказаться от дочки. Хотя у нее были серьезные проблемы с алкоголем и наркотиками, с которыми она справляется до сих пор.

Панеттьери утверждает, что она "не получила никаких намеков" на то, что ситуация с опекой изменится, но ей сказали, что просто может навещать дочку в любое время.