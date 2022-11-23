Гейден Панеттьєр знову зійшлася з бойфрендом, який її бив

Колишня дівчина Володимира Кличка знову разом із Браяном Хікерсоном, з яким вона розійшлась у липні.

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Гейден Панеттьєр, голлівудська зірка та колишня дівчина українського боксера Володимира Кличка, схоже, знову зустрічається із засудженим злочинцем Браяном Хікерсоном, який все ще перебуває на випробувальному терміні за жорстоке поводження з нею. Про це пише Daily Mail.

Парочку бачили в аеропорту Лос-Анджелеса. 33-річна акторка розійшлась з Хікерсоном у липні після складних стосунків, які тривали чотири роки.

Хікерсон перебуває на випробувальному терміні до 2025 року за домашнє насильство над акторкою у 2018 році.

Раніше цього року вона сказала, що їхні стосунки були "дуже темним і складним періодом" у її житті.

Вона також закликала інших жінок у подібних ситуаціях "звертатися по допомогу". Гейден була в депресії, також у неї почалися проблеми з алкоголем і наркотиками. Справа була настільки поганою, що вона передала опіку над дочкою Каєю Євдокією її батькові Володимиру Кличку.

Ще в березні Панеттьєр і Хікерсон потрапили до заголовків газет після того, як влаштували бійку в лос-анджелеському барі.

А в 2018 році його було заарештовано за те, що бив Гейден. Він провів 45 днів у в'язниці й отримав чотири роки умовно за домашнє насильство над акторкою. І до 2025 року Хікерсон перебуває на випробувальному терміні.

[ + – ] Гейден Панеттьєр і Браян Хікерсон Фото: Скриншот

Він також повинен був відвідати 52 заняття з домашнього насильства і виплатити 500 доларів як відшкодування збитків.

Хікерсон був заарештований за кількома звинуваченнями у кримінальних злочинах, враховуючи тілесні ушкодження, два звинувачення в нападі із застосуванням смертоносної зброї та одне за залякування Панеттьєр. Він також зіткнувся зі звинуваченням у правопорушенні за завдання побоїв співмешканці.

Більшість звинувачень було знято.

Панеттьєр постила фото своїх синців в Instagram і писала, що "розповідає правду про те, що трапилося, сподіваючись, що її історія дасть іншим людям, які перебувають в образливих стосунках, можливість отримати допомогу, якої вони потребують і на яку заслуговують".

"Я готова зробити свій внесок, щоб ця людина ніколи більше нікому не завдала шкоди", — але, судячи з усього, Гейден знову дала колишньому бойфренду черговий шанс.

При цьому вона звинувачувала Кличка в тому, що він змусив її відмовитись від доньки. Хоча мала серйозні проблеми з алкоголем і наркотиками, з якими вона справляється досі.

Панеттьєр стверджує, що вона "не отримала жодних натяків" на те, що ситуація з опікою зміниться, але їй сказали, що просто може відвідувати доньку будь-коли.