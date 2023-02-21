В актриси Гейден Панеттьєр помер молодший брат

Брат колишньої нареченої Володимира Кличка був актором та художником.

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У родині екснареченої українського боксера Володимира Кличка сталося горе. Американські ЗМІ повідомляють про смерть молодшого брата актриси Гейден Панеттьєр. Янсену Панеттьєр було 28 років. Про це пише People.

Відомо, що Янсен помер 19 лютого у Нью-Йорку. Що спричинило смерть – невідомо. Але інсайдери розповіли, що він останнім часом страждав від депресії та тривожності.

Брат Гейден, зірки серіалу "Герої", був молодший за неї на п'ять років. І також пробував себе у кіно. Він знімався в таких проєктах, як "Навіть Стівенс", "Ходячі мерці" та "Гоночні смуги".

Також він захоплювався мистецтвом та став досить відомим художником. Його Instagram рясніє барвистими портретами та абстрактними творами. Останньою картиною, яку він показав підписникам, став портрет подруги Кетрін Мічі.

[ + – ] Янсен Панеттьєр був художником

Усього три тижні тому Янсен поділився кумедною фотографією із сестрою, яка намагалася зробити йому зачіску. "Це не перша зачіска, яку вона намагалася мені зробити", — підписав він фото.

[ + – ] Гейден Панеттьєр та Янсен Панеттьєр Фото: Instagram jrpanettiere

Нагадаємо, Гейден та Янсен народилися в родині пожежного Алана Панеттьєр та актриси серіалів Леслі Воджел.

Гейден стала успішною актрисою. А також прославилася романом із українським боксером Володимиром Кличком. Вони були заручені, у 2014 році в них народилася дочка Кая Євдокія. Але вони розлучилися у 2019 році, коли у Гейден почалися проблеми з наркотиками та алкоголем. Опіку над донькою отримав Володимир.

У недавньому інтерв'ю Гейден скаржилася, що Володимир змусив її відмовитися від доньки, і говорила, що більше не зустрічатиметься зі своїм бойфрендом Браяном Хікерсоном, який її бив.

Але незабаром стало відомо, що вони знову зійшлися. При цьому Хікерсон все ще перебуває на випробувальному терміні за жорстоке поводження з нею.