Бывшая подруга Владимира Кличко страдает из-за отказа от опеки над их совместной дочерью

Хайден Паннетьери утверждает, что послеродовая депрессия сделала из нее "плохую мать"

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В очередном эпизоде документального сериала "Red Table Talk" ("Красный стол говорит") от компании Facebook зрители увидели бывшую подругу украинского чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Владимира Кличко. 33-летняя актриса Хайден Панеттьери, не скрывая слез, рассказывает, что очень переживает из-за того, что в свое передала все права по опеке над 7-леней Кайей ее отцу, 46-летнему Владимиру Кличко. "Это было самое душераздирающее событие в моей жизни, когда я подписывала эти бумаги", – вспоминает актриса.

Фото: Getty

Все свои проблемы Хайден связывает с постродовой депрессией, которую она пыталась заглушить алкоголем и наркотиками. "В тот период я была ужасной матерью для Кайи", – говорит экс-подружка боксера. В этой ситуации Кличко-младший счел разумным полностью взять опеку над дочерью. Бывшая подруга безропотно подписала все необходимые документы, и вот уже несколько лет Владимир является единственным опекуном Кайи.

По словам Хайден, она планирует видеться с дочерью в дальнейшем: "Кайя жила с отцом в Украине, но когда там началась война, Владимир смог эвакуировать ее в безопасное место в Европе. Мы поддерживаем связь и с ним, и с дочерью".

Ранее Фокус писал о том, что Владимир Кличко отобрал у нее дочь.