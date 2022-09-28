Колишня подруга Володимира Кличка страждає через відмову від опіки над їхньою спільною дочкою

Гейден Панеттьєр стверджує, що післяпологова депресія зробила з неї "погану матір"

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У черговому епізоді документального серіалу "Red Table Talk" ("Червоний стіл розмова") від компанії Facebook глядачі побачили колишню подругу українського чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Володимира Кличка. 33-річна акторка Гейден Панеттьєр, не приховуючи сліз, розповідає, що дуже переживає через те, що передала всі права з опіки над 7-річною Каєю її батькові, 46-річному Володимиру Кличку. "Це була найнесамовитіша подія в моєму житті, коли я підписувала ці папери", — згадує акторка.

Фото: татуировки

Всі свої проблеми Гайден пов'язує із постродовою депресією, яку вона намагалася заглушити алкоголем та наркотиками. "У той період я була жахливою матір'ю для Каї", — каже експодруга боксера. У цій ситуації Кличко-молодший вважав за розумне повністю взяти опіку над дочкою. Колишня подруга покірно підписала всі необхідні документи, і ось уже кілька років Володимир є єдиним опікуном Каї.

За словами Гайден, вона планує бачитися з дочкою надалі: "Кая жила з батьком в Україні, але коли там почалася війна, Володимир зміг евакуювати її у безпечне місце в Європі. Ми підтримуємо зв'язок і з ним, і з дочкою".

Раніше Фокус писав про те, що Володимир Кличко відібрав у неї дочку.