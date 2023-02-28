Названа причина смерті брата колишньої нареченої Володимира Кличка

Янсен Панеттьєр раптово пішов з життя у віці 28 років.

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Названа причина раптової смерті молодшого брата акторки Гейден Панеттьєр, Янсена Панеттьєра. Про це пише ABC News.

Родина покійного напередодні опублікувала заяву, у якій повідомляється, що 28-річний Янсен помер від кардіомегалії (збільшення серця, — ред.).

"Хоча від цього мало розради, судово-медична експертиза повідомила, що раптова смерть Янсена була спричинена кардіомегалією (збільшеним серцем) у поєднанні з ускладненнями аортального клапана", — повідомила родина померлого актора.

У заяві також згадали покійного Янсена, його харизму, талант і доброту.

"Серце Янсена можна було побачити в його очах, а його чарівність — у блискучій привабливій посмішці; його душа в його майстерних і відвертих картинах і радість життя в його сухому розумі", — зазначила родина Янсена, включаючи його матір Леслі Фогель, батька Скіпа Панеттьєр та сестру Гейден.

[ + – ] Гейден Панеттьєр з покійним братом Фото: Instagram jrpanettiere

"Його харизма, теплота, співчуття до інших і його творчий дух вічно житимуть у наших серцях і в серцях усіх, з ким він зустрічався", — додали рідні Янсена.

Як відомо, друзі покійного актора прибігли до нього 19 лютого 2023 після того, як він не з’явився під час їхньої ділової зустрічі. Як повідомляється, один із друзів Янсена знайшов його "сидячим у кріслі, він не реагував". Друг зателефонував у відповідну службу і зробив серцево-легеневу реанімацію.

[ + – ] Гейден Панеттьєр Фото: Getty

Нагадаємо, у Гейден Панеттьєр помер молодший брат.

Також Фокус писав про проблеми опіки над спільної дитиною Гейден Панеттьєр та Володимира Кличка.