Новый "роман" Мадонны с 29-летним боксером для рекламы его спортзала, — СМИ

Новый "роман" Мадонны больше похож на продвижение молодого тренера.

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Американская поп-певица Мадонна, которая после пятимесячного романа рассталась с 23-летним парнем, моделью Эндрю Дарнеллом, как сообщают зарубежные СМИ, начала встречаться с 29-летним тренером по боксу Джошем Поппером. Однако не все так, как кажется, сообщает PageSix.

Сообщается, что фотографии Мадонны и Поппера, которые они оба разместили в Instagram, были просто для того, чтобы помочь ему с рекламой тренажерного зала Bredwinners на Манхэттене. Поппер тренирует 17-летнего сына певицы Дэвида для принятия участия в благотворительном боксерском поединке.

[ + – ] Мадонна и Джош Поппер Фото: Instagram @_joshpopper

"Он красивый парень, но Мадонна в данный момент не ищет любви, — сказал один из источников. Джош тренирует ее сына и она впечатлена. Она сказала, что поможет ему продвигать тренажерный зал. Он многообещающий и только что появился в реалити-шоу на Bravo, поэтому он очень хочет привлечь внимание с помощью Мадонны".

Тем не менее, источник пояснил: "Это не исключает каких-либо романтических отношений в будущем, но пока все строго платонически".

[ + – ] Мадонна и Джош Поппер с его тренажерном зале Фото: Instagram @_joshpopper

Прямо сейчас у Мадонны "есть много других вещей в жизни, на которых ей нужно сосредоточиться. Самое главное — быть с семьей, когда они оплакивают ее брата — она особенно беспокоится о своем отце и проводит с ним время".

Старший брат Мадонны, Энтони Чикконе, скончался 25 февраля в возрасте 66 лет после тяжелой алкогольной и наркотической зависимости. Говорят, что в 2011 году он жил под мостом в родном для семьи Мичигане.

Энтони однажды пожаловался, что его родственники проигнорировали его просьбы о помощи: "Моя семья повернулась ко мне спиной в основном, когда мне было тяжело. Вы думаете, я не отвечал на этот вопрос миллион раз, почему моя сестра мультимиллионерша, а я бездомный на улице?"

В то время, как Мадонна и другие члены семьи, как сообщается, предлагали заплатить Энтони за реабилитацию, он отказывался до 2017 года.