Близкий друг Мадонны рассказал, почему она никогда не перестанет выступать и почему больше не выйдет замуж

Эд Стейнберг рассказал, что Мадонна никогда не сбавит темп, борясь за сохранение своей короны королевы поп-музыки, несмотря на недавние опасения по поводу ее здоровья.

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Близкий друг певицы Мадонны, которая недавно отпраздновала свое 65-летие, режиссер Эд Стейнберг рассказал, почему звезда никогда не перестанет работать и отчего она больше никогда не выйдет замуж. Об этом пишет Daily Mail.

65-летняя поп-икона в настоящее время готовится к своему концертному туру The Celebration Tour, которые пришлось перенести из-за ее борьбы с бактериальной инфекцией. И Эд Стейнберг, который снял ее дебютный музыкальный видеоклип на "Everybody" в 1982 году, рассказал, почему Мадонна никогда не оставит сцену.

Мадонна - Everybody

Стейнберг назвал Мадонну "личностью класса А++", но выразил опасения из-за ее стиля жизни. Суперзвезда такого масштаба вынуждена, по его мнению жить "изолированно".

Эд высказал мнение о ее личной жизни и сказал, что, по его мнению, она больше не выйдет замуж, потому что ей "не нужен мужчина или женщина, чтобы дополнять ее".

Мадонна, напомним, дважды была замужем: за актером Шоном Пенном и режиссером Гаем Ричи.

Мадонна и Гай Ричи Фото: Getty Images

В июне Мадонна провела несколько дней в отделении интенсивной терапии с загадочной "серьезной бактериальной инфекцией". Из-за этого пришлось перенести ее концерты, а сама Мадонна всерьез заставила поволноваться своих поклонников и родных.

"Она уже немолода, у нее есть дети, и она все еще гастролирует, и это потрясающе. Мадонна находится на миссии. Миссия занимает 24 часа в сутки. Я работал практически со всеми рок-звездами: с Дэвидом Боуи, со всеми – она единственная, кто не давал себе поблажек даже в юности. Ее ничто не остановит. Она была как товарный поезд. Она все сделала очень осторожно, и этот поезд проехал по линии, и ничто на линии не помешало ей", — рассказал Эд.

Он отметил, что с самого начала, работая с менеджментом и звукозаписывающей компанией, у нее была деловая смекалка, что помогло ей выбрать самых лучших.

"Мадонна — не просто поп-звезда, а культурная и музыкальная икона. Она показывала молодым женщинам, как быть свободной: как одеваться, как действовать сексуально, в социальном и финансовом отношении. Она хитрая девчонка", — рассказал Эд Стейнберг.

Поцелуй Мадонны и Бритни Спирс в 2003 году Фото: Getty Images

"Когда я впервые встретил ее, я знал, что она станет знаменитой. У нее это было. Такие люди, как Принс, Боуи и Мадонна, не похожи на всех нас, они из другого мира. У Мадонны есть магия – чистая и простая. В ее ДНК есть алхимия, которая сделала ее идеальной поп-звездой. Это не удача. У нее есть талант, ум, ее трудовая этика необыкновенна, и многие люди этого не осознают", — рассказал он, говоря об уникальности Мадонны. Он также рассказал о ее фантастической трудоспособности. По его словам, Мадонна вставала в 5.30 утра, чтобы побегать и сделать зарядку, а если она не тренировалась и не занималась танцами, то она работала в студии.

Но такой ритм жизни мало кто может выдержать, так что Мадонна вряд ли выйдет замуж снова. Но хоть два ее брака закончились разводом, она никогда не будет испытывать недостатка во внимании со стороны мужчин и любви, по мнению Эда.

"Такие люди, как Мадонна, не испытывают любви в традиционном понимании этого слова. Ей не нужен простой смертный в качестве партнера", — пошутил Стейнберг.

По его словам, Шон Пенн и Мадонна испытывали друг к другу сильные чувства, но график работы и рост популярности привели к тому, что они "отдалились друг от друга".

Он добавил, что второй муж поп-дивы Гай Ричи был "действительно милым", но со временем он перестал быть тем, кто ее достоин.

"Я всегда чувствовала, что она хочет быть своего рода принцессой. У таких суперзвезд, как она, тяжелая жизнь. Как тебе найти пару, если у тебя такая жизнь?", — резюмировал Эд, отметив, что когда-то Мадонна была второй по популярности женщиной в мире после леди Дианы.

Мадонна в юности Фото: Getty Images

Напомним, ранее Фокус писал о самых знаменитых любовниках Мадонны, с которыми она встречалась на протяжении всей жизни.