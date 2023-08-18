Мадонна відзначила день народження скромною вечіркою в Лісабоні (відео)

Можливо, Мадонні залишилося всього кілька років до пенсійного віку в Америці, але вона не збирається зменшувати темп найближчим часом.

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Американська співачка Мадонна відзначила свій 65-й день народження в колі близьких на скромній вечірці в Лісабоні. Про це повідомляє Daily Mail.

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Королева поп-музики мала стильний вигляд, одягнувши для святкування свого ювілею костюм із принтом від Valentino з літньої колекції Escape 2023. Під стильне вбрання вона вибрала чорний корсет з мереживом, доповнивши образ рукавичками з пір'ям, каблучками і масивними сережками зі смарагдами.

У своєму TikTok-акаунті знаменитість опублікувала відео в образі з підписом: "З днем народження мене!"

Мадонна виголосила тост за свою 65-ту вечірку під час скромної вечері в Лісабоні, Португалія, де вона проживала з 2017 по 2020 рік. У відео, розміщеному в соціальних мережах, мати шістьох дітей була помічена в компанії своїх друзів і сім'ї, коли вона виголосила коротку промову: "Здорово бути живою!"

Як повідомляють джерела, артистка залишиться в готелі Pestana Palace у прибережній столиці Португалії до вихідних.

"Вона приземлилася з приблизно 30 друзями з усього світу на звичайному літаку, тому що вона захисниця довкілля. Кілька років тому вона відмовилася від свого приватного літака", — каже інсайдер.

Раніше Фокус писав про топ-5 найзнаменитіших коханців Мадонни.