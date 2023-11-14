Мадонна зʼявилася в Парижі у стильному осінньому образі (фото)

Знаменитість зробила ставку на темні відтінки та оверсайз.

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65-річну американську співачку Мадонну помітили в темному осінньому вбранні в Парижі. Про це пише Daily Mail.

Зірка сцени покидала свій готель у столиці Франції в оточенні своїх охоронців у понеділок, 13 листопада 2023, перед наступною датою свого святкового туру.

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Вона вийшла в чорній кепці та темних сонцезахисних окулярах. Мадонна приміряла темну теплу куртку і широкі штани, а до паризького образу артистка додала шарф у смужку, який спадав до її колін.

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Мадонна Фото: Getty Images

Знаменитість, зробивши ставку на темні тони, доповнила свій аутфіт шкіряною сумкою через плече та заплела своє світле волосся в косички.

Мадонна Фото: Getty Images

У червні 2023 року зірка сцени налякала фанатів новинами про своє здоровʼя. Мадонна перенесла бактеріальну інфекцію, потрапивши до реанімації. Втім, з часом знаменитість відновилася та наразі перебуває у Франції у своєму довгоочікуваному турне "The Celebration Tour".

Нагадаємо, Мадонна підтримала Україну під час виступу у Лондоні.

Також Фокус писав про велопрогулянку Мадонни в Нью-Йорку.