"Мне не 16": Адриана Лима рассказала, как относится к критике ее внешности

Знаменитость воспитывает троих детей и содержит трех собак.

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42-летняя бразильская супермодель Адриана Лима призналась, как относится к критике своей внешности. Об этом звезда подиумов рассказала Нarperʼs Ваzааr Аrаbіа.

Экс-ангел "Victoria's Secret" рассказала, что возвращение в модельную индустрию, рекламные контракты и подиумов будут ждать ее в новом 2024 году.

"Мне кажется, что произошло возвращение супермоделей. В последнее время я часто вижу моделей не только 2000-х, но и 80-х и 90-х годов, и мне кажется, что это прекрасно", — признается бразильская знаменитость.

Адриана Лима

Кроме этого, Лима рассказала о своей 14-летней дочери Валентине. Оказалось, что девочка также хочет строить карьеру в модельной отрасли.

Адриана Лима

Адриана также отреагировала на критику своей внешности. После появления на одном из публичных мероприятий пользователи сети заметили явные изменения в лице супермодели. Впрочем, критика хейтеров ее не волнует. Звезда глянцев отмечала, что так выглядит многодетная мама, которая большинство времени уделяет воспитанию наследников.

Адриана Лима Фото: Getty Images

"Дело в том, что мне не 16 лет. Я начала работать моделью в 16, но мне уже никогда не будет 16. Мне 42, и я самая счастливая из всех, кем я была, самая счастливая с собой. Я принимаю свой возраст и не собираюсь ни для кого меняться", — признается бразильская супермодель.

Напомним, Адриана Лима появилась в стильном брючном костюме.

Также Фокус писал о реакции Адрианы Лимы на критику ее "нового" лица.