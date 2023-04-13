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Стиль жизни

Супермодель Адриана Лима продемонстрировала идеальный брючный костюм (фото)

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Фото: Instagram adrianalima | Адриана Лима

Знаменитость посетила мероприятие Victoria's Secret в Нью-Йорке.

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41-летняя бразильская супермодель Адриана Лима продемонстрировала идеальный белоснежный брючный костюм. Снимками в стильном аутфите звезда подиумов делится в своем Instagram с более чем 15 млн подписчиков.

Молодая мама посетила мероприятие, посвященное перезапуску аромата Heavenly от Victoria's Secret в Нью-Йорке.

Бразильская знаменитость, недавно посетившая премьеру Air в Лос-Анджелесе, поразила своим изысканным видом после третьих родов.

Под светлым блейзером мама троих продемонстрировала свое декольте в черном топе. Ее длинные темные волосы были уложены структурированными волнами.

Бывший ангел Victoria's Secret продемонстрировала свои длинные ноги в прямых штанах со складкой по центру. Аксессуары модели включали небольшую черную сумочку с золотыми деталями, кулон и ремешок на цепочке.

Карманы блейзера были украшены черной отделкой, и она вышла в черных кожаных туфлях с острыми носами.

Лима, являвшаяся частью ангельского коллектива бренда с 1999 по 2018 годы, выглядела безупречно, демонстрируя вечерний макияж.

Адриана Лима

"💐Небесный день 💐 @victoriassecret", — прокомментировала мероприятие 41-летняя модель.

Адриана Лима

Напомним, Адриана Лима вернулась в Victoria's Secret.

Также Фокус писал о другом ярком появлении на публике Адрианы Лимы и ее возлюбленного.