Супермодель Адриана Лима продемонстрировала идеальный брючный костюм (фото)
Знаменитость посетила мероприятие Victoria's Secret в Нью-Йорке.
41-летняя бразильская супермодель Адриана Лима продемонстрировала идеальный белоснежный брючный костюм. Снимками в стильном аутфите звезда подиумов делится в своем Instagram с более чем 15 млн подписчиков.
Молодая мама посетила мероприятие, посвященное перезапуску аромата Heavenly от Victoria's Secret в Нью-Йорке.
Бразильская знаменитость, недавно посетившая премьеру Air в Лос-Анджелесе, поразила своим изысканным видом после третьих родов.
Под светлым блейзером мама троих продемонстрировала свое декольте в черном топе. Ее длинные темные волосы были уложены структурированными волнами.
Бывший ангел Victoria's Secret продемонстрировала свои длинные ноги в прямых штанах со складкой по центру. Аксессуары модели включали небольшую черную сумочку с золотыми деталями, кулон и ремешок на цепочке.
Карманы блейзера были украшены черной отделкой, и она вышла в черных кожаных туфлях с острыми носами.
Лима, являвшаяся частью ангельского коллектива бренда с 1999 по 2018 годы, выглядела безупречно, демонстрируя вечерний макияж.
"💐Небесный день 💐 @victoriassecret", — прокомментировала мероприятие 41-летняя модель.
Напомним, Адриана Лима вернулась в Victoria's Secret.
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