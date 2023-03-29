Супермодель Адриана Лима продемонстрировала фигуру спустя семь месяцев после родов (фото)

Летом 2022 года звезда подиумов в третий раз стала мамой.

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41-летняя бразильская модель Адриана Лима продемонстрировала свою фигуру спустя несколько месяцев после третьих родов. Об этом пишет Daily Mail.

Многодетная мама выглядела гламурно, выйдя на красную дорожку со своим бойфрендом Андре Леммерсом во время премьеры фильма "Air" в Лос-Анджелесе.

Бразильская звезда встречается с Леммерсом с 2021 года, а в августе 2022 она родила ему мальчика Циана.

Во время прогулки по красной дорожке в Regency Village Theatre Лима привлекла внимание публики в красном платье, которое было собрано на ее позвоночнике и контрастировало с ее длинными темными волосами.

Яркий ансамбль был дополнен соответствующим макияжем, сумкой, маникюром и каблуками, а также золотыми серьгами в виде змеи.

Бывший "ангел" Victoria's Secret поделилась романтическим поцелуем со своим избранником, а также нежно положила руку ему на грудь.

Адриана Лима

"Вывела Феррари на прогулку", — подписала свое фото в соцсети бразильская супермодель.

Адриана Лима

Отметим, что платье Адрианы Лимы стоит 2250 фунтов стерлингов (около 100 тысяч гривен).

Напомним, Адриана Лима впервые вышла на подиум после третьих родов.

Также Фокус писал о редком кадре сына Адрианы Лимы.