Супермодель Адріана Ліма продемонструвала фігуру через сім місяців після пологів (фото)

Влітку 2022 року зірка подіумів втретє стала мамою.

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41-річна бразильська модель Адріана Ліма продемонструвала свою фігуру через кілька місяців після третіх пологів. Про це пише Daily Mail.

Багатодітна мама виглядала гламурно, вийшовши на червону доріжку зі своїм бойфрендом Андре Леммерсом під час прем'єри фільму "Air" у Лос-Анджелесі.

Бразильська зірка зустрічається з Леммерсом з 2021 року, а в серпні 2022 вона народила хлопчика Циана.

Під час прогулянки червоною доріжкою в Regency Village Theatre Ліма привернула увагу публіки в червоній сукні, яка була зібрана на її хребті та контрастувала з її довгим темним волоссям.

Яскравий ансамбль був доповнений відповідним макіяжем, сумкою, манікюром та підборами, а також золотими сережками у вигляді змії.

Колишній "ангел" Victoria's Secret поділилася романтичним поцілунком зі своїм обранцем, а також ніжно поклала руку йому на груди.

Адріана Ліма

"Вивела Феррарі на прогулянку", — підписала своє фото в соцмережі бразильська супермодель.

Адріана Ліма

Зазначимо, що сукня Адріани Ліми коштує 2250 фунтів стерлінгів (приблизно 100 тисяч гривень).

Нагадаємо, Адріана Ліма вперше вийшла на подіум після третіх пологів.

Також Фокус писав про рідкісний кадр сина Адріани Ліми.