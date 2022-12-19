Супермодель Адріана Ліма вперше вийшла на подіум після третіх пологів

Колишній "ангел" бренду білизни Victoria's Secret гордо продемонструвала свої нові форми.

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41-річна бразильська супермодель Адріана Ліма взяла участь у показі Qatar Fashion United by CR Runway, що відбувся в межах чемпіонату світу з футболу в Катарі. Фотографії з показу з'явилися на Celebsfirst.

Адріана — одна з найвисокооплачуваніших і найвідоміших моделей світу. На подіумі вона з'явилася після перерви в роботі через вагітність.

На подіум зірка вийшла в білому образі, що складається з довгої сукні з розрізом і накидки. Волосся моделі було зібране, а завершували лук туфлі-човники.

Фанатів знаменитості дуже втішила її поява на подіумі, але також і те, що багатодітна мати не побоялася вийти в ефектній сукні, навіть незважаючи на те, що її фігура змінилася після пологів.

Нагадаємо, Адріана Ліма у вересні цього року стала мамою втретє та народила довгоочікуваного сина, якого назвала Ціан — на честь синьо-зеленого кольору його очей. Для супермоделі та її бойфренда Андре Леммерса це перша спільна дитина. Також Ліма має двох дорослих доньок — Валентину та Сієнну — від колишнього чоловіка, сербського баскетболіста Марка Ярича.

Також Фокус писав, що Адріана, будучи вагітною, взяла приклад із Ріанни та вела активне світське життя. А її сукні всіляко наголошували на її становищі.

Вона взяла участь у модному показі американського дизайнера Александра Венга, знімалася для обкладинки глянцю та сяяла на червоній доріжці фестивалю в Каннах.