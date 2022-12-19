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Стиль жизни

Супермодель Адриана Лима впервые вышла на подиум после третьих родов

Адриана Лима, супермодель, модель Адриана Лима, модели на чемпионате мира, ЧМ по футболу 2022,
Фото: Getty Images | Адриана Лима

Экс-"ангел" бельевого бренда Victoria's Secret гордо продемонстрировала свои новые формы.

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41-летняя бразильская супермодель Адриана Лима приняла участие в показе Qatar Fashion United by CR Runway, прошедшем в рамках чемпионата мира по футболу в Катаре. Фотографии с показа появились на Celebsfirst.

Адриана одна из самых высокооплачиваемых и известных моделей мира. На подиуме она появилась после перерыва в работе из-за беременности.

На подиум звезда вышла в белоснежном образе, состоящем из длинного платья с разрезом и накидки. Волосы модели были собраны, а завершали лук туфли-лодочки.

Фанатов знаменитости очень порадовало ее появление на подиуме, но также и то, что многодетная мать не побоялась выйти в эффектном платье, даже несмотря на то, что ее фигура изменилась после родов.

Напомним, Адриана Лима в сентябре этого года стала мамой в третий раз и родила долгожданного сына, которого назвала Циан — в честь сине-зеленого цвета его глаз. Для супермодели и ее бойфренда Андре Леммерса это первый общий ребенок. Также у Лимы есть две взрослые дочери – Валентина и Сиенна – от бывшего мужа, сербского баскетболиста Марко Ярича.

Также Фокус писал, что Адриана, будучи беременной, взяла пример с Рианны, и вела активную светскую жизнь. А ее платья всячески подчеркивали ее положение.

Она приняла участие в модном показе американского дизайнера Александра Вэнга, снималась для обложки глянца и блистала на красной дорожке фестиваля в Каннах.