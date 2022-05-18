Беременная и обнаженная: Адриана Лима украсила обложку глянца

На черно-белом фото волосы практически закрывают лицо модели, а из аксессуаров на ней – только цепочки, опоясывающие живот.

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40-летняя бразильская супермодель Адриана Лима, которая наиболее известна как одна из ангелов Victoria's Secret, а также лицо рекламной косметической компании Maybelline, поделилась в Instagram черно-белое фото новой обложки бразильского Elle.

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На снимке изображена сама Адриана. Она абсолютно голая, а из аксессуаров на округлившемся животе несколько крупных цепочек. Волосы Лимы распущены и практически закрывают все лицо. Она позирует Жозе Финабиетти, стоя боком к камере и положив одну руку на бедро.

"Делюсь своей первой обложкой с моим малышом!", – подписала снимок модель, сообщив, что ждет мальчика.

Отец ребенка – 40-летний бойфренд Лимы, кинопродюсер Андре Леммерс. Для Адрианы этот малыш станет третьим, поскольку она уже воспитывает двух дочерей, Валентину (12 лет) и Сиенну (9 лет).

Недавно модель прошлась по подиуму в рамках показа новой коллекции Fortune City от Alexander Wang, надев платье, которое полностью открывало ее уже довольно большой живот.

О своей беременности Лима сообщила в феврале этого года, и уже вскоре влюбленные ждут появления ребенка.

Напомним, совсем недавно в беременности заподозрили голливудскую актрису Меган Фокс, которая обручилась с рэпером Machine Gun Kelly. Поводом для слухов стало то, что на вечеринке по случаю своего 36-летия она практически не притронулась к алкоголю, лившемуся рекой, хотя раньше себе в этом удовольствии не отказывала.

В свою очередь украинская теннисистка Элина Свитолина сообщила поклонникам, что скоро станет мамой. Она беременна от своего супруга, французского теннисиста Гаэля Монфиса. Пара ждет девочку, которая должна родиться в октябре этого года.