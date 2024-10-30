Лана Дель Рей рассказала о мужчине своей мечты (фото)

В начале осени стало известно о женитьбе артистки и гида по аллигаторам. Их роман стал публичным буквально за месяц до этого.

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Американская певица Лана Дель Рей рассказала о мужчине своей мечты и отношениях в откровенном интервью Vogue Italia, которое было взято перед ее тайной свадьбой с Джереми Дюфреном.

Звезда сцены вышла замуж за гида по аллигаторам Дюфрена в начале осени всего через несколько недель после новостей об их романе — и перед свадьбой рассказала о своем желании выйти замуж за человека, "который верит, что любви достаточно".

Лана продемонстрировала свою подтянутую фигуру в черном платье с высоким горлом и разрезом на бедрах в сочетании с пушистыми манжетами. На обложке глянца она появилась в платке.

Артистка сказала: "Большинство людей, которых я встречала, хотели, чтобы Голливуд был третьей частью наших отношений. Когда я выйду замуж, это будет человек, который, как и я, верит, что любви достаточно".

Лана Дель Рей

"Меня будет достаточно для него, и его будет достаточно для меня. Кто-то, с кем я буду иметь детей, если это произойдет, или просто друзья. Я хочу, чтобы вся моя жизнь и все, что я пою, было результатом чего-то позитивного. Я верю в магию, потому что для меня это значит быть оптимистом, иметь надежду и уметь ею делиться", — сказала певица.

Лана Дель Рей

Лана Дель Рей недавно нарушила молчание после своей тайной свадьбы.

Она сказала: "Джереми единственный. И удивительно. И мы очень счастливы".

Дель Рей и Дюфрен поженились на частной церемонии в Дес-Аллемандес, штат Луизиана, всего через месяц после того, как они обнародовали свой роман, и через пять лет после их первой встречи.

Напомним, Лана Дель Рей снялась в рекламе нижнего белья.

Также Фокус писал о свадьбе Ланы Дель Рей.