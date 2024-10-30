Лана Дель Рей розповіла про чоловіка своєї мрії (фото)

На початку осені стало відомо про одруження артистки та гіда по алігаторах. Їхній роман став публічним буквально за місяць до цього.

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Американська співачка Лана Дель Рей розповіла про чоловіка своєї мрії та стосунки у відвертому інтерв’ю Vogue Italia, яке було взято перед її таємним весіллям із Джеремі Дюфреном.

Зірка сцени вийшла заміж за гіда по алігаторах Дюфрена на початку осені лише через кілька тижнів після новин про їхній роман – і перед весіллям розповіла про своє бажання вийти заміж за людину, "яка вірить, що любові достатньо".

Лана продемонструвала свою підтягнуту фігуру в чорній сукні з високим горлом і розрізом на стегнах у поєднанні з пухнастими манжетами. На обкладинці глянцю вона зʼявилася в хустині.

Артистка сказала: "Більшість людей, яких я зустрічала, хотіли, щоб Голлівуд був третьою частиною наших стосунків. Коли я вийду заміж, це буде людина, яка, як і я, вірить, що любові достатньо".

Лана Дель Рей

"Мене буде достатньо для нього, і його буде достатньо для мене. Хтось, з ким я матиму дітей, якщо це станеться, або просто друзі. Я хочу, щоб все моє життя і все, що я співаю, було результатом чогось позитивного. Я вірю в магію, тому що для мене це означає бути оптимістом, мати надію та вміти нею ділитися", — сказала співачка.

Лана Дель Рей

Лана Дель Рей нещодавно порушила мовчання після свого таємного весілля.

Вона сказала: "Джеремі єдиний. І дивовижно. І ми дуже щасливі".

Дель Рей і Дюфрен одружилися на приватній церемонії в Дес-Аллемандес, штат Луїзіана, лише через місяць після того, як вони оприлюднили свій роман, і через п’ять років після їхньої першої зустрічі.

Нагадаємо, Лана Дель Рей знялася в рекламі спідньої білизни.

Також Фокус писав про весілля Лани Дель Рей.