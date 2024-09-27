Лана Дель Рей вийшла заміж (відео)

Церемонія одруження відбулася в Луїзіані, звідки родом наречений. До вівтаря співачку вів її батько Роберт Грант.

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39-річна американська співачка і авторка пісень Лана Дель Рей вийшла заміж за гіда по алігаторах Джеремі Дюфрена. Це сталося всього через місяць після того, як пара вперше з'явилася разом на публіці. Ексклюзивні фото з весілля опублікував таблоїд Daily Mail.

Закохані обмінялися клятвами вірності в Де-Аллеманді, Луїзіана, де Джеремі проводить для туристів свої екскурсії. До вівтаря, розташованого біля води, співачку вів її батько Роберт Грант. Там же були присутні сестра Лани, Керолайн і брат Чарлі.

Весільна сукня артистки до підлоги мала елегантний воланистий виріз, пишну спідницю і скромний шлейф, що тягнувся гравійним проходом. Дюфрен одягнув чорний костюм, білу сорочку і коричневі шкіряні туфлі.

Весілля і прийом пройшли вздовж громадської гавані з незліченними столами, встановленими під величезними білими тентами на траві. Для Лани цей шлюб став першим, для її чоловіка — другим.

Буквально за кілька днів до весілля, 23 вересня, закохані отримали дозвіл на шлюб.

Співачка вперше зустрілася з гідом 2019 року, коли після виступу на фестивалі Buku Music + Art Project у Луїзіані вирішила замовити екскурсію на надувних човнах. Але стосунки між ними зав'язалися через кілька років, у травні 2024 року, коли Лана знову приїхала в цей район у травні, щоб виступити на фестивалі Hangout Fest. Дюфрен запросив зірку на побачення.

Її стосунки з Джеремі спочатку турбували друзів, які були впевнені, що розкопають щось підозріле про розлученого батька трьох дітей. Але незабаром вони зрозуміли, що він добре з нею поводиться і дає їй те, що їй "потрібно" від партнера.

"Її друзі та команда трохи покопалися в ньому, побоюючись, що він може її використовувати, але його бізнес прибутковий і він не потребує грошей Лани і не хоче їх. Вони бачать, що він ставиться до неї правильно, і він дуже, дуже невибагливий. Він дає їй те, що вона шукає в чоловікові, і він романтичний", — розповів інсайдер.

25 серпня цього року Лана та її коханий були помічені на її концерті в Лідсі.

Лана Дель Рейї та Джеремі Дюфре в Лідсі

"Вона взяла його з собою на свою останню серію концертів у Великій Британії, що було великим кроком. Він хороший хлопець і вона шалено захоплена ним. Він хороший батько і ніхто з тих, хто його знає, не може сказати про нього нічого поганого", — говорили друзі артистки.

На початку вересня вони разом відвідали весілля Карен Елсон, подруги співачки, де також були присутні Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі.

Поки що Лана Дель Рей та її представники ніяк не коментують весілля.

Раніше Фокус писав, що співачка приховувала свою особистість від бойфренда.