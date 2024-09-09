Лана Дель Рей приховала свою особистість від нового бойфренда

За словами друзів, спочатку вони побоювалися, що батько трьох дітей зустрічається зі знаменитістю, переслідуючи корисливі мотиви.

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39-річна американська співачка Лана Дель Рей не сказала 49-річному гіду Джеремі Дюфрену, своєму новому бойфренду, хто вона, під час їхнього першого знайомства, пише Daily Mail з посиланням на інсайдерів.

Пару вперше помітили після концерту артистки на фестивалі в Лідсі, коли вони пройшли повз натовп, тримаючись за руки. На початку вересня вони разом побували на весіллі моделі та співачки Карен Елсон у Нью-Йорку, не залишивши в шанувальників жодних сумнівів щодо статусу своїх стосунків. Папараці сфотографували Лану і Джеремі, коли ті покидали студію звукозапису Electric Lady Studios, де відбувалося святкування.

Спочатку друзі Лани думали, що Джеремі з нею через її популярність і використовує її. Однак нещодавно стало відомо, що Лана тримала свою справжню особистість у секреті, коли вперше зустріла свого нового коханого. Вона знайшла "новим" те, що любитель алігаторів з Луїзіани "гадки не мав", хто вона, коли вони вперше зустрілися під час одного з її турів у березні 2019 року. Вона виступала на Buku Music + Art Project.

"Вони знають одне одного багато років, але почали зустрічатися тільки кілька місяців тому. Лана вперше зустріла Джеремі 2019 року, і вони підтримували зв'язок. Вона хотіла вирушити на екскурсію човном, тому що це популярно в Луїзіані, але вона ніколи не очікувала, що закохається в капітана човна для лову алігаторів", — розповіло джерело.

На той час і Лана, і Джеремі, який є співвласником Airboat Tours by Arthur в Дес-Аллемандс, Луїзіана, були в стосунках.

"Коли Лана знову відвідала цей район у травні, щоб виступити на фестивалі Hangout Fest, вони обоє були вільні і знову зустрілися. Він й гадки не мав, хто вона, а вона не пояснила одразу. Вона хотіла вирушити на човнову екскурсію, тому що це велика подія в Луїзіані, але вона ніколи не очікувала, що закохається в капітана човна для лову алігаторів", — продовжив інформатор.

За словами друзів, Джеремі одразу зацікавився Ланою, якій "подобаються старші чоловіки", і запросив її на побачення.

Як уже йшлося, друзі співачки побоювалися, що батько трьох дітей може використати артистку в корисливих цілях, проте з часом переконалися, що вона з ним щаслива.

"Вони бачать, що він поводиться з нею правильно, і він дуже, дуже невибагливий. Він дає їй те, що вона шукає в чоловікові, і він романтичний", — кажуть вони.

Раніше Фокус писав, що Лана Дель Рей знялася в рекламі спідньої білизни бренду Кім Кардаш'ян.