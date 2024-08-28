Лана Дель Рей зустрічається з мисливцем на алігаторів, — ЗМІ (відео)

Уперше Лана і Джеремі зустрілися 2019 року, але роман у них почався 2024-го.

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39-річна американська співачка й авторка пісень Лана Дель Рей закрутила роман із мисливцем на алігаторів із Нового Орлеана Джеремі Дюфреном, пише Daily Mail.

25 серпня їх помітили, коли вони трималися за руки перед концертом Лани на фестивалі в Лідсі. Потім пара разом вирушила на закупи в магазин Harrods у Лондоні й обідала в місцевому пабі.

Про Джеремі відомо, що в нього — двоє дітей. Він працює гідом в Arthur's Air Boat Tours, невеликому бізнесі, розташованому в некорпоративній спільноті Дес Аллемандс у штаті Луїзіана.

До того як почати зустрічатися, Лана і Джеремі були знайомі не менше чотирьох років. Судячи з соцмереж, уперше вони зустрілися в березні 2019 року, коли вона вирушила на одну з його екскурсій на човні.

"Джеремі, дозволь мені бути капітаном в Arthur's Air Boat Tours x", — підписала співачка й авторка пісень, завантаживши фотографії з туру у свої Instagram і Facebook 19 березня 2019 року.

Лана Дель Рей і Джеремі Дюфрен Фото: Instagram

На одному зі знімків знаменитість позує з Джеремі, поки він допомагає їй керувати човном.

Джеремі також опублікував фотографію з Ланою у своєму Instagram, написавши: "Я ніколи не знаю, кого я можу зустріти під час своїх турів, але завжди приємно @lanadelrey".

Лана і Джеремі познайомилися під час екскурсії Фото: Instagram

Попри приємне перше враження, яке справили одне на одного, тоді вони не зустрічалися. Лана невдовзі закрутила роман із 52-річним поліцейським Шоном Ларкіним. Однак їхні стосунки вичерпали себе під час пандемії 2020-го.

Потім Лана познайомилася зі співаком Клейтоном Джонсоном у додатку для знайомств. Роман був яскравим, і дійшло до заручин, проте закохані розлучилися 2021 року.

Після Клейтона, Дель Рей зустрічалася з рокером Джеком Донох'ю і з музикантом Еваном Вінікером.

У травні 2024 року Лана возз'єдналася з Джеремі. Вона була в Луїзіані на фестивалі Hangout Fest і разом із друзями записалася на одну з екскурсій Дюфрена.

Поділившись із підписниками кадрами з екскурсії, вона вперше назвала Джеремі своїм хлопцем. Зараз інтерес до нього зріс багаторазово. Шанувальники співачки з'ясували, що він товаришує з актором Гленом Пауеллом з 2015 року.

Джеремі Дюфрен із донькою

Коли він не публікує пости про свої будні на затоці, Джеремі зайнятий тим, що насолоджується приготуванням крабів, пивом Bud Lights біля багаття і спілкуванням зі своїми дітьми.

Хоча ні Лана, ні Джеремі не підтвердили свій роман, їхні затишні прогулянки у Великій Британії цього тижня стали тим доказом, який був потрібен її відданим шанувальникам.

Раніше Фокус писав, що Лана Дель Рей знялася в рекламі нижньої білизни бренду Кім Кардаш'ян.