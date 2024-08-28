Лана Дель Рей встречается с охотником на аллигаторов, – СМИ (видео)
Впервые Лана и Джереми встретились в 2019 году, но роман у них начался в 2024-м.
39-летняя американская певица и автор песен Лана Дель Рей закрутила роман с охотником на аллигаторов из Нового Орлеана Джереми Дюфреном, пишет Daily Mail.
25 августа их заметили держащимися за руки перед концертом Ланы на фестивале в Лидсе. Затем пара вместе отправилась за покупками в магазин Harrods в Лондоне и обедала в местном пабе.
О Джереми известно, что у него – двое детей. Он работает гидом в Arthur's Air Boat Tours, небольшом бизнесе, расположенном в некорпоративном сообществе Дес Аллемандс в штате Луизиана.
До того как начать встречаться, Лана и Джереми были знакомы не меньше четырех лет. Судя по соцсетям, впервые они встретились в марте 2019 года, когда она отправилась на одну из его экскурсий на лодке.
"Джереми, позволь мне быть капитаном в Arthur's Air Boat Tours x", — подписала певица и автор песен, загрузив фотографии с тура в свои Instagram и Facebook 19 марта 2019 года.
На одном из снимков знаменитость позирует с Джереми, пока он помогает ей управлять лодкой.
В свою очередь Джереми также опубликовал фотографию с Ланой в своем Instagram, написав: "Я никогда не знаю, кого я могу встретить во время своих туров, но всегда приятно @lanadelrey".
Несмотря на приятное первое впечатление, которые они произвели друг на друга, тогда они не встречались. Лана вскоре закрутила роман с 52-летним полицейским Шоном Ларкиным. Однако их отношения исчерпали себя во время пандемии в 2020-м.
Затем Лана познакомилась с певцом Клейтоном Джонсоном в приложении для знакомств. Роман был ярким, и дошло до помолвки, однако влюбленные расстались в 2021 году.
После Клейтона, Дель Рей встречалась с рокером Джеком Донохью и с музыкантом Эваном Виникером.
В мае 2024 года Лана воссоединилась с Джереми. Она была в Луизиане на фестивале Hangout Fest и вместе с друьями записалась на одну из экскурсий Дюфрена.
Поделившись с подписчиками кадрами с экскурсии, она впервые назвала Джереми своим парнем. Сейчас интерес к нему вырос многократно. Поклонники певицы выяснили, что он дружит с актером Глэном Пауэллом с 2015 года.
Когда он не публикует посты о своих буднях на заливе, Джереми занят, тем, что наслаждается приготовлением крабов, пивом Bud Lights у костра и общением со своими детьми.
Хотя ни Лана, ни Джереми не подтвердили свой роман, их уютные прогулки в Великобритании на этой неделе стали тем доказательством, которое было нужно ее преданным поклонникам.
Ранее Фокус писал, что Лана Дель Рей снялась в рекламе нижнего белья бренда Ким Кардашьян.