Лана Дель Рей встречается с охотником на аллигаторов, – СМИ (видео)

Впервые Лана и Джереми встретились в 2019 году, но роман у них начался в 2024-м.

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39-летняя американская певица и автор песен Лана Дель Рей закрутила роман с охотником на аллигаторов из Нового Орлеана Джереми Дюфреном, пишет Daily Mail.

25 августа их заметили держащимися за руки перед концертом Ланы на фестивале в Лидсе. Затем пара вместе отправилась за покупками в магазин Harrods в Лондоне и обедала в местном пабе.

О Джереми известно, что у него – двое детей. Он работает гидом в Arthur's Air Boat Tours, небольшом бизнесе, расположенном в некорпоративном сообществе Дес Аллемандс в штате Луизиана.

До того как начать встречаться, Лана и Джереми были знакомы не меньше четырех лет. Судя по соцсетям, впервые они встретились в марте 2019 года, когда она отправилась на одну из его экскурсий на лодке.

"Джереми, позволь мне быть капитаном в Arthur's Air Boat Tours x", — подписала певица и автор песен, загрузив фотографии с тура в свои Instagram и Facebook 19 марта 2019 года.

Лана Дель Рей и Джереми Дюфрен Фото: Instagram

На одном из снимков знаменитость позирует с Джереми, пока он помогает ей управлять лодкой.

В свою очередь Джереми также опубликовал фотографию с Ланой в своем Instagram, написав: "Я никогда не знаю, кого я могу встретить во время своих туров, но всегда приятно @lanadelrey".

Лана и Джереми познакомились во время экскурсии Фото: Instagram

Несмотря на приятное первое впечатление, которые они произвели друг на друга, тогда они не встречались. Лана вскоре закрутила роман с 52-летним полицейским Шоном Ларкиным. Однако их отношения исчерпали себя во время пандемии в 2020-м.

Затем Лана познакомилась с певцом Клейтоном Джонсоном в приложении для знакомств. Роман был ярким, и дошло до помолвки, однако влюбленные расстались в 2021 году.

После Клейтона, Дель Рей встречалась с рокером Джеком Донохью и с музыкантом Эваном Виникером.

В мае 2024 года Лана воссоединилась с Джереми. Она была в Луизиане на фестивале Hangout Fest и вместе с друьями записалась на одну из экскурсий Дюфрена.

Поделившись с подписчиками кадрами с экскурсии, она впервые назвала Джереми своим парнем. Сейчас интерес к нему вырос многократно. Поклонники певицы выяснили, что он дружит с актером Глэном Пауэллом с 2015 года.

Джереми Дюфрен с дочерью

Когда он не публикует посты о своих буднях на заливе, Джереми занят, тем, что наслаждается приготовлением крабов, пивом Bud Lights у костра и общением со своими детьми.

Хотя ни Лана, ни Джереми не подтвердили свой роман, их уютные прогулки в Великобритании на этой неделе стали тем доказательством, которое было нужно ее преданным поклонникам.

Ранее Фокус писал, что Лана Дель Рей снялась в рекламе нижнего белья бренда Ким Кардашьян.